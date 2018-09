por acamba » hace 20 minutos

La única explicación para que Kimi vaya a Sauber es la supuesta co-propiedad que va a adquirir. Si no no hay quien lo entienda. Bien Ferrari por deshacerse de quien no tendría que haber vuelto a Ferrari nunca. Lo ideal hubiera sido fichar a Lewis, Ricciardo o Fernando pero apostar por un joven no está mal. Desde luego es mejor que tener a un piloto de los que cubre el expediente en el mejor de los casos.

"Not 100% sure what’s happening. Just push like hell to the end of the race."

Renault Team radio a Fernando Alonso. GP Singapur 2008, vuelta 27.