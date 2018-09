por GTO » Ayer, 16:52

DUDA DE SU EFECTIVIDADWolff, de su programa de jóvenes pilotos: "Si nos les encontramos sitio, este no tendría sentido"21En las estrellas plateadas comienzan las dudas sobre si su programa de pilotos es efectivo, a diferencia del de Red Bull que sí lo ha estado haciendo durante bastantes años y con éxito. Claros ejemplos de la academia de la escudería austriaca han sido Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen y Pierre Gasly. Sin embargo, en Mercedes han querido seguir esta idea, pero en ninguna ocasión han subido a sus pilotos al equipo principal. Es cierto que Pascal Wehrlein y Esteban Ocon han llegado a la Fórmula 1, gracias al apoyo de Toto Wolff y de la marca alemana además de por su talento innato, aunque lo máximo que consiguieron fue probar el monoplaza plateado en test.Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, desea encontrar una solución para que sus talentos puedan estar en la categoría y mantenerse, pero al ser pilotos de este equipo pocas opciones han recibido. El austriaco considera que es inviable crear una nueva escudería para ellos ya que sería extremadamente costoso y no avanzarían en sus trayectorias profesionales. Una idea que se le ocurrió es romper con la alineación de solo dos pilotos por escudería, es decir, que hubieran tres. Con esta propuesta busca que los dos primeros volantes fueran para pilotos expertos o experimentados y el restante fuera para el joven. Y, en el caso que no se llevara a cabo esta sugerencia, a final de temporada, se replantearían la continuidad de su programa de jóvenes pilotos para el futuro.Wehrlein y Ocon en ManorPilotos Mercedes sin asientos en F1"Si no podemos encontrar una solución para estos chicos, cuestionaría el programa junior de Mercedes en el futuro. Hay tres jóvenes talentos con escasas oportunidades y ahora necesitamos decidir qué queremos hacer para el futuro. Fundar un equipo junior no es una opción porque poner 80, 90 o 100 millones de euros cada año en un único lugar no es lo que quisiera hacer. Por otro lado, si los pilotos están asociados pilotos Mercedes parece ser no reciben propuestas. Si no puedes encontrarles un sitio en Fórmula 1, el programa de jóvenes pilotos no mucho tiene sentido. Eliminar este programa sería una pena, en términos de nivel de pilotos en F1, por eso hablaré con la junta y con los gestores al final de año, dependiendo de los resultados de Pascal, George y Esteban"."Darnos un tercer coche, haría que fuera obligatorio poner a un piloto joven ahí, con un máximo de dos años en ese coche. Los costes no serían demasiado altos, la parrilla estaría más apretada y quizá nos sorprendiera. Pero no tendría sentido crear otro equipo solamente para ellos".