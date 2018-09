por GTO » Ayer, 20:49



Mercedes



Lewis Hamilton (GBR)



Valtteri Bottas (FIN)



Ferrari



Sebastian Vettel (ALE)



Charles Leclerc (MON)



Red Bull (motor Honda)



Max Verstappen (HOL)



Pierre Gasly (FRA)



Renault



Daniel Ricciardo (AUS)



Nico Hülkenberg (ALE)

McLaren (motor Renault)



Carlos Sainz Jr (ESP)



Lando Norris (GBR)

Así queda la parrilla de F1 para 2019Tras el cambio de cromos entre Ferrari y Alfa Romeo Sauber con Charles Leclerc y Kimi Raikkonen sólo 11 pilotos tienen asiento confirmado y oficial para el año que vieneRaikkonen ha resuelto su futuro para 2019 y no será con Ferrari sino con SauberTras la confirmación oficial este martes de que Kimi Raikkonen finalizará su segunda etapa en la Scuderia Ferrari este 25 de noviembre que ha precedido al anuncio del fichaje del monegasco Charles Leclerc por la escudería de Maranello para 2019 ha llegado la certificación oficial de la recolocación del piloto más mediático de la parrilla Kimi Raikkonen en Alfa Romeo Sauber para las dos próximas campañas. Tras este cambio de cromos son once los pilotos que oficialmente tienen asiento para 2019.Se trata de Vettel y Leclerc en Ferrari, Verstappen y Gasly en Red Bull, Hamilton y Bottas en Mercedes, Ricciardo y Hulkenberg en Renault, Carlos Sainz y Lando Norris en McLaren y Raikkonen en Alfa Romeo Sauber. Sólo cinco de las diez escuderías, precisamente todas las fuertes, ya han resuelto al 100% su futuro y pilotos como Esteban Ocon ya empiezan a vislumbrar que su futuro está lejos de la F1.LA PARRILLA F-1 2019Toro Rosso (motor Honda)Daniil Kvyat (RUS) ?Brendon Hartley (NZL) ?Stoffel Vandoorne (BEL) ?Racing Point Force India (motor Mercedes)Sergio Pérez (MEX) ?Lance Stroll (CAN) ?Williams (motor Mercedes)Sergey Sirotkin (RUS)?Robert Kubica (POL)?Haas (motor Ferrari)Kevin Magnussen (DIN) ?Romain Grosjean (FRA) ?Sauber (motor Ferrari)Kimi Räikkönen (FIN)Marcus Ericsson (SUE) ?Romain Grosjean (FRA) ?