La salida de Ocon de la F1 sería una "vergüenza absoluta", dice BergerPerder a Esteban Ocon para la temporada 2019 sería una deshonra para la Fórmula 1, según el jefe del DTM, Gerhard Berger.Las opciones de Ocon para seguir en la parrilla de F1 son limitadas, especialmente mientras siga unido a Mercedes. Williams, su destino más posible, tiene en mente a otros pilotos que aporten más capital, y Esteban puede verse condenado a quedarse sin asiento.Eso ha llevado al director de Mercedes Toto Wolff a admitir que se plantearía la posibilidad de liberar a Ocon si fuera la mejor opción para su futuro.Renault, Red Bull y McLaren han declarado abiertamente que el vínculo a largo plazo de Ocon con Mercedes es un impedimento grande a pesar de que el joven está muy bien valorado.Si el ex piloto de DTM Ocon fuera agente libre, inmediatamente Red Bull intentaría hacerse con él, especialmente porque su equipo junior Toro Rosso tiene dos asientos sin confirmar.Su compañero, el también piloto de Mercedes Pascal Wehrlein, perdió su asiento en F1 a finales de 2017 y la falta de opciones le obligó a volver al DTM, y Ocon se puede ver en una situación similar."No, no me gustaría tener a Ocon porque eso significaría que no estaría en la Fórmula 1 y creo que sería una vergüenza para la Fórmula 1 perder tal talento", dijo Berger a Motorsport.com."Debería ser al revés [que los pilotos del DTM vayan a la F1]. Nos gustaría colocar a nuestros pilotos en la F1 porque son lo suficientemente buenos".Tras las últimas noticias en el mercado de pilotos, con Kimi Raikkonen y Charles Leclerc intercambiando asientos para 2019, Esteban Ocon apareció en Twitter para decir que no renunciará a su futuro en Fórmula 1."Pienso en todos por los cariñosos mensajes y el apoyo que recibo todos los días", tuiteó Ocon."Hemos estado en situaciones difíciles antes y siempre lo hemos superado, no he tenido nada fácil a lo largo de mi carrera y vosotros lo sabéis"."Puedo prometeros que en este momento no me rendiré. La motivación es alta, mis anteriores rivales están en los mejores coches y eso me da más hambre que nunca"."Sueño con la F1, entreno en F1, me como la F1, juego la F1, pienso en la F1. Nací para competir y mi único objetivo es ser campeón y siempre será así".Las posibilidades de los pilotos y equipos de F1 sin confirmar para 2019Esteban Ocon, sin sitio en Force India y con el vínculo de Mercedes dificultando su llegada a otros equipos, Williams parece su única opción