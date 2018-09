por GTO » Ayer, 21:00

ESTEBAN OCON LANZA UN MENSAJE TRAS EL ANUNCIO DE FERRARI: “PROMETO NO RENDIRME”El piloto francés es en la actualidad el piloto que más complicado parece tener su continuidad en Fórmula 1.El último baile de asientos sucedido en la Fórmula 1, con el intercambio de posiciones entre Ferrari y Sauber de Kimi Raikkonen y Charles Leclerc de cara año que viene poca o ninguna relevancia tiene en las opciones de Esteban Ocon. Sin embargo, sí ha recordado la delicada situación que vive uno de los que estaban llamados a ser el futuro de la Fórmula 1.Ocon ha reaccionado al triple anuncio; Kimi dejando Ferrari, Leclerc hacia Ferrari, y Kimi regresando a Sauber, con un mensaje en el que agradece el apoyo recibido y donde promete no desistir. “Quiero agradecer a todo el mundo los mensajes y apoyos recibidos cada día. He estado en situaciones complicadas anteriormente, y siempre las he superado. Mi carrera no ha sido sencilla como sabéis. Prometo que no me rendiré, la motivación es alta y mis viejos rivales están en coches punteros, lo que me hace tener más hambre que nunca”, afirmó Esteban.El piloto dependiente de Mercedes tiene un futuro complicado tras los últimos cambios. Con la entrada de Stroll en Force India, presuntamente acompañado por Sergio Pérez, Ocon debe encontrar una nueva casa, pero al depender directamente de una Mercedes que no está dispuesta a liberarlo, sus opciones disminuyen drásticamente. La propia McLaren aseguró decantarse por otras opciones al preferir tener un piloto propio, y Red Bull dijo que de ninguna manera iban a ayudar a crecer a un piloto rival.Por lo tanto, solo Williams parece un destino plausible para el piloto francés, con el problema de que los británicos están en un lucha con Mercedes por los pormenores de los contratos entre cliente y proveedor, y que desde luego Esteban aportaría menos económicamente que alguno de los nombres que están barajando en Grove.El equipo Haas aun no ha confirmado a sus pilotos, y aunque es fácil pensar en los beneficios de que este equipo cuente con un piloto que ha hecho de la constancia su fortaleza, las relaciones de Esteban con Mercedes y los lazos de Haas con Ferrari, dificultarían un hipotético acuerdo.En último lugar, el más difícil todavía, un hueco de Mercedes para Ocon, que llegaría a base de bajar a Valtteri Bottas, o vía una más que poco probable retirada de Lewis Hamilton tras conquistar su quinto título de campeón del mundo.De no encontrar hueco en Fórmula 1, el futuro de Ocon se complicaría en exceso, pues Mercedes sale del DTM y las únicas opciones de mantener al piloto en activo sería mandarlo a pilotar con un muy diferente GT3, o pagarle un programa en categorías como Indycar o resistencia, algo que por ejemplo no han hecho con Pascal Wehrlein. Ya que por otra parte, los asientos en Formula E, donde Mercedes tendrá presencia, son un bien escaso.