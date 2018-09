por GTO » Ayer, 21:49

Veamos, desde 2014, han quebrado:

Caterham

Marussia

Lotus

Manor

Force india.

5 equipos en 5 años. En 2019 va a quebrar Williams, y estoy de acuerdo con Joselo, el proximo sera mc laren.

Sauber esta alquilada por Ferrari y Haas vive con el coche de ferrari del 2017.

Pero seguro que alguien dice que ya quebraron equipos antes, sin analizar que Ferrari y mercedes han conseguido que los equipos no motoristas o quiebren o se hacen satélite de ellos sin tener que comprarlos.



Solo hay que añadir que si a RBR no le va bien con Honda, se largan... pero hay quien no quiere reconocer que estamos ante un gran problema en la F1, y si nadie lo remedia, ferrari y mercedes se saldran con la suya, imponiendo una nueva F1, en la que no existan los chasistas independientes y que:

- los grandes equipos tiene 3 coches que trabajan por orden de equipo. El éxtasis de poder de ferrari, poder amenazar con 3 coches.

- no se permiten los 3 coches, pero la parrilla se divide en 2 bandos y medio de equipos clone a saber, Ferrari, mercedes y el medio Renault.

- dos categorías, los equipos motoristas en una categoría y los chasistas en otra. eso está existiendo ahora mismo, salvo por que RBR todavia se mantiene en la categoría A y renault todavia no ha llegado a la B.



Cualquiera de los 3 panoramas es horrible, por que en ellos, los equipos que no empiecen por F o M, están castrados, no pueden ganar, y cierra la puerta a nuevos equipos o motoristas.



La solución es la que quiere Liberty y los equipos grandes no, Quitas lo que marca las diferencias que es la parte híbrida del motor y empiezas a introducir cambios encaminados a ponerselo mas dificil al que lidera el año anterior. De esta manera, el único motor "independiente" puede igualarse a los demás y eliminar la ventaja, lo que le daría aire a chasistas a pelear, y la opción de dejar la dependencia de los dos equipos poderosos. No veo otra solución.