Leclerc, en busca del título en 2019: "No voy a Ferrari a aprender"

EL monegasco confía en que los italianos mantengan el rendimiento de este añoEn caso de que no rinda al nivel deseado, el 16 entendería que lo bajaranBERNABÉ RAMÍREZ | 13 SEP 2018Charles Leclerc apunta alto para 2019 y se marca el objetivo de ganar el título en su primer en Ferrari, si el rendimiento del monoplaza es parecido al de este año.La llegada de Charles Leclerc a Ferrari supondrá el ascenso del primer talento cultivado por la FDA a la formación italiana. Además, el campeón de la F2 en 2017 es el piloto más joven que se enfunda el mono de Ferrari desde 1961."Es difícil hablar ahora, pero mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible con el coche que tendremos. Este año tienen, creo, un coche ganador, y si el año que viene es el mismo, la meta será ganar el título, lo cual es algo es algo grande. Tendré que mejorar mucho como piloto, y sí, el objetivo será obtener el mejor resultado posible", ha apuntado Leclerc en palabras recogidas por Motorsport.com.La pareja Sebastian Vettel y Charles Leclerc ha recordado a muchos a la temporada 2007, cuando Lewis Hamilton debutó en McLaren-Mercedes con Fernando Alonso. De momento el piloto de Sauber evita comparaciones y cree que el británico demostró desde el minuto uno porqué estaba en McLaren."Creo que es un gran interrogante. Si estoy listo o no, no puedo decirlo, pero creo que si ves a Lewis, llegó el primer año y enseguida estuvo ahí en la cima. Si eres lo suficientemente bueno, la experiencia siempre es una ventaja, pero si eres lo suficientemente bueno en un asiento, eres lo suficientemente bueno –para un puesto superior– desde el primer año que llegas a la Fórmula 1", ha reflexionado.En principio Leclerc ha firmado por solo una temporaday el mismo piloto asegura que entendería que Ferrari opte por bajarlo si los resultados que obtienen no están a la altura de las expectativas de la firma italiana."Si el próximo año no tengo los resultados lo suficientemente buenos como para permanecer en Ferrari, entonces sería normal que baje, por lo que no merezco un asiento en Ferrari. Así es como veo las cosas", ha reflexionado.Para mantenerse bajo la tutela de los de Maranello Leclerc deberá sumar podios y pelear por las victorias. El joven piloto afirma que su objetivo es rendir y conseguir resultados antes que aprender."Definitivamente debo ofrecer resultados. No voy a ir a Ferrari para aprender. Creo que he tenido una muy buena temporada este año en la que pude aprender al máximo, y el objetivo del año que viene es cumplir, como debería ser una vez que vas en un gran equipo", apostilla. "No digo que no vaya a aprender más, porque todavía tengo mucho que aprender, y aún puedo mejorar mucho en muchas cosas, pero sí, definitivamente estaré mucho más preparado de lo que estaba al inicio del año", ha concluido.