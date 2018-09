por GTO » Ayer, 22:30

"No puedo decirte cuántas veces he escuchado que esto o aquello se arreglará SOLO

El británico quiere presionar a los propietarios del gran circo para que actúen cuanto antes y evitar así varios problemas que han surgido principalmente esta temporada y otros tantos que explotaron durante el mandato de Bernie Ecclestone.

El creciente abismo que separa el rendimiento entre los tres mejores equipos y el resto de la parrilla, el casi colapso de Force India y una situación en la que los mejores pilotos, como Esteban Ocon, pueden perder su puesto en la competición, podría romper la F1 y Brown considera que ha llegado el momento de actuar.

"Liberty necesita terminar este año el redactado de las nuevas normas, y hemos estado hablando sobre el asunto el tiempo suficiente", dijo. "Tienen todas las ideas correctas, han recibido toda la información de los equipos, saben dónde está la resistencia , solo necesitan hacerlo. Ellos son los dueños del deporte”.

"Si bien hay cosas que no pueden hacer en 2019 o 2020 debido a la gobernanza, la de 2021 es una hoja de papel en blanco, y solo tienen que hacer lo que dicen que van a hacer, y ser firmes al respecto. Y si a la gente no le gusta, pueden abandonar el deporte.

Creo que Liberty quiere hacer lo mejor para la F1, pero aquellos equipos que tienen la capacidad de gastar por encima del límite presupuestario lo verán como una desventaja para ellos. Deberían tener suficiente confianza en su equipo de carreras, y no tener que depender del dinero para comprar el éxito” .

o esto ya ha pasado antes así que no hay problema....Es que solo liberty va a poder arreglar este embrollo, estan atados de pies y manos hasta 2021, pero como aficion tenemos que apoyarlos, son los unicos capaces de arreglar este desaguisado que hay hoy.Tres de los grandes problemas, hay mas, pero estos son los mas evidentes. Me duele el teclado de decirlo.- Dos categorías dentro de la F1 por culpa del motor.- La quiebra del 4º equipo, el primero de la categoría b, por un reparto injusto.- la fuga de cerebros, obligados.la resistencias son Ferrari y Mercedes.1000 % de acuerdo, tienen que hacer los cambios necesarios para arreglar esta situacion y si ferrari o mercedes no están de acuerdo, que se vayan. No seria bueno, pero esto es peor.La frase mas grande que he leido sobre la formula uno en años, deberian confiar en sus posibilidades como equipo y no tener que depender del dinero para comprar el exito. Sencillamente genial.Si me dijeran que esta entrevista me la hubieran echo a mi me la creeria, salvo por la calidad de esta ultima frase.A ver si los equipos pequeños empiezan a decir lo que piensan de todo este descalabro... a perdon, que el único junto con RBR que no depende de los dos grandes y puede decir lo que piensa sin miedo a que le recorten la potencia es Mc laren (por ahora claro)A lo mejor el pesao del GTO, no es tan loco...