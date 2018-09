por GTO » Ayer, 23:01

HAY QUE APOSTAR POR ELLOSPierre Gasly: "Es evidente que existe un problema en la Fórmula 1 con los pilotos jóvenes"Que la Fórmula 1 acoge en su parrilla a los mejores pilotos del mundo del automovilismo, es todo un hecho, pero también lo es que muchos otros ni siquiera cuentan con la opción de demostrar su talento. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad. Cada vez es más habitual ver cómo pilotos con dilatadas trayectorias alargan su permanencia en la categoría, como ha ocurrido recientemente con Kimi Räikkönen, que tras perder su asiento en Ferrari de cara a la próxima temporada, no ha dudado en dar el salto a Sauber, un equipo mucho más modesto en el que, salvo sorpresa, no tendrá opciones de luchar por cosas importantes; una situación que deja a diversos pilotos jóvenes sin la oportunidad de dar el salto a la categoría, e incluso de mantenerse en ella.Así lo cree el todavía piloto de Toro Rosso, Pierre Gasly, que tras la marcha de Daniel Ricciardo de Red Bull, correrá con el equipo austriaco en 2019. Para él, resulta injusto que pilotos jóvenes con un gran talento puedan perder el derecho a competir en la máxima categoría, como es el caso en estos momentos de Stoffel Vandoorne, quien tras perder su asiento en McLaren para el próximo año, aún no ha encontrado equipo. Algo que también podría ocurrirle a Esteban Ocon si finalmente no cuenta en el nuevo proyecto de Force India.Gasly, en la salida de Monza 2018La categoría debe apostar por los jóvenes talentos"Claramente, el problema de los pilotos jóvenes en la Fórmula 1 está ahí. No sé si cada vez es más difícil para ellos, pero es evidente que existe, ya que lo estamos viendo a día de hoy con Esteban Ocon. Nadie sabe qué hará el año que viene. Del mismo modo, yo corrí con Antonio Giovinazzi en la Fórmula 2, y puedo asegurar que es un tipo realmente talentoso, muy trabajador y que merece una oportunidad en la Fórmula 1. También tenemos a George Russell, que actualmente es el líder de F2. Incluso para mí fue difícil conseguir un asiento en la categoría, pues después de ganar GP2 tuve que correr un año en Japón, y lo mismo le sucedió a Stoffel Vandoorne. Lo cierto es que es bastante difícil tener una oportunidad", ha comentado en unas declaraciones recogidas por Motorsport.Por otro lado, ante la propuesta del jefe de Mercedes, Toto Wolff, de incluir un tercer coche en los equipos, Gasly considera que no sería la solución correcta al problema, ya que, además, supondría un paso atrás en la competitividad de la categoría, pues ver a un mismo equipo ocupando los seis primeros puestos supondría un importante hándicap para el deporte: "Un tercer coche sería complicado. Si observas los años en los que Red Bull dominaba con claridad, o incluso Mercedes en la era del nuevo motor, si ves al mismo equipo en primera, segunda y tercera posición, y al mismo equipo en el podio durante cada fin de semana, no harás que la Fórmula 1 sea más emocionante. Es complicado encontrar exactamente la solución correcta, pero es evidente que deberían buscar una manera de dar una oportunidad a todos los jóvenes que merecen estar en la parrilla", ha señalado el piloto francés para finalizar.