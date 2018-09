por GTO » Ayer, 09:01

Minardi: "Es una vergüenza que Alonso tenga que emigrar"El italiano, que hizo debutar a Fernando en la Fórmula 1, indignado por su adiós al campeonato"A pesar de pilotar un McLaren que no está a la altura, ha vuelto a demostrar todo su talento", valora en SingapurMinardi y un joven Alonso, en su debut en F1 en 2001Giancarlo Minardi , en su día propietario del equipo Minardi que dio la alternativa a Fernando Alonso en la Fórmula 1 en la temporada 2001, ha lamentado que el actual rumbo del campeonato haya forzado la marcha de un piloto de la talla de Fernando a otras categorías.Indignado, Minardi considera que Alonso "una vez más ha demostrado todo su talento en el GP de Singapur, a pesar de pilotar un McLaren que no está a la altura y es una vergüenza que un campeón de su calibre se vea obligado a emigrar a nuevas costas".En su página web Minardi ofrece su valoración de la carrera de Singapur y se refiere también a los numerosos mensajes que se escucharon en las radios de los pilotos sobre el ahorro de los neumáticos. "Después de su parada en boxes, Vettel no pudo sacar el máximo provecho de la ventaja de tener neumáticos nuevos por perder un tiempo precioso detrás de Pérez. Precisamente en esa ocasión tuve la impresión de que Vettel se rindió psicológicamente. Encuentro inadmisible tener tiempos por vuelta en carrera seis o siete segundos más lentos en comparación con la clasificación. Han corrido al ritmo de una carrera de resistencia, con la mejor contrarreloj incluso anotada por Alonso", añade.