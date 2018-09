por GTO » Ayer, 09:04

Carlos Sainz: «Es hora de cambiar la Fórmula 1»El piloto español repasa la actualidad del Mundial y muestra su entusiasmo ante su fichaje por McLarenCarlos Sainz lleva preparándose para la carrera de Singapur desde hace meses. Mantiene las cuatro horas diarias de entrenamiento físico que realiza habitualmente, pero con una particularidad: el entrenamiento se practica dentro de una sauna, que replica las condiciones de temperatura y humedad que se dan en el país del sudeste asiático. Y hoy, una hora antes de la carrera, se someterá a una práctica más, un baño en agua fría para bajar la temperatura de su cuerpo antes de sufrir los casi 50 grados que experimentará durante la carrera dentro del vehículo. Partirá desde la duodécima plaza de una parrilla comandada por Lewis Hamilton, con Verstappen segundo.-¿Cómo afronta el Gran Premio de Singapur?-Es una carrera que todos los pilotos nos preparamos a conciencia. Es la carrera más dura del año, un circuito de ciudad con las características que ello conlleva, en la que el físico sufre mucho, y es, también, la carrera más larga, de casi dos horas, con la humedad y el calor. Pero la afronto con muchas ganas, es un reto, y es divertido, pero a conciencia.-¿Cree que Hamilton repetirá el triunfo cosechado en Singapur en 2017?-Nuestra Liga es otra. Nosotros no nos fijamos en Mercedes o Ferrari para competir con ellos sino para intentar recortar tiempos. Estamos luchando para meternos en la Q3 y por intentar ser los mejores del resto. Si tenemos una buena carrera, esperamos quedar sextos o séptimos.-¿Tiene ya, quizás, puesta su mente en la próxima temporada con la que será su nueva escudería, McLaren?-Me apetece muchísimo. Es un objetivo que tenía ya en mente desde hace tiempo, correr para un equipo como McLaren, intentar liderar el equipo y firmar por dos años para poder formar parte, más en familia, del equipo, y seguir adelante.-¿Le da vértigo ocupar la plaza de Fernando Alonso?-Vértigo ninguno. Fernando Alonso ha hecho cosas muy grandes para el equipo y para la Fórmula 1 en general, pero yo soy Carlos Sainz y vengo también a hacer lo mío.-Ahora asume, en parte, la responsabilidad de representar a España y entusiasmar a los españoles.-Es una responsabilidad en la que, sinceramente, no piensas cuando corres. Simplemente, te dedicas a hacerlo lo mejor que sabes y lo mejor posible. Es una consecuencia de los buenos resultados y del buen hacer. Mi primer objetivo es ese precisamente, hacer las cosas bien y, después, todo lo demás vendrá rodado.-Muchas voces en la Fórmula 1, entre ellos el propio Fernando Alonso, critican la excesiva previsibilidad del juego. ¿Cree que deberían cambiarse las reglas?-Ahora mismo la Fórmula 1 necesita un poco de cambio. No digo que las carreras y el campeonato estén aburridos, porque la verdad es que está divertido por delante entre Hamilton y Vettel. Se están haciendo buenas carreras como en Monza, pero sí es cierto que le falta ese punto de imprevisibilidad que, en este momento, no hay y en la que están trabajando Liberty media, los nuevos compradores, con los que estoy seguro de que la Fórmula 1 va a mejorar.-Este año viene a Singapur patrocinado por La Liga, de la que es un gran aficionado. ¿Un golpe de efecto para incrementar la visibilidad del deporte español en Asia?-Ver a la Fórmula 1 y a la Liga juntos es muy interesante. Es una alianza que no había imaginado pero tiene todo el sentido del mundo. Tener a estas dos ligas, si consideramos así también a la Fórmula 1, ayudará, sin duda, a publicitar el deporte español a nivel mundial.-¿Le sigue dando consejos su padre, un símbolo del deporte español y del mundo del motor?-Consejos me da muchos, pero más a nivel profesional y personal que a nivel de conducción. Mi padre se dedicó a los rallies y yo estoy en la Fórmula 1. Son dos deportes muy diferentes, pero sí me ayuda bastante.-¿Comparte también con él su afición por el Real Madrid?-Seguro, o más. Bueno, él también se pone muy tenso cuando ve los partidos.-¿Qué opina de los cambios experimentados por el Madrid recientemente?-Yo creo que estamos jugando bien. Cuantos más partidos pasan, veo a un equipo más sólido y más seguro de sí mismo, que cada vez menos se acuerda de Cristiano Ronaldo; yo espero que, con la calidad de jugadores que tenemos, no se note su marcha.