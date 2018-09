por bigbossf1 » Ayer, 15:46

A mi me gusta la idea del límite de presupuesto, creo que es algo que haría mucho bien a la F1 ya que irremediablemente seguirán subiendo por mucho que hagan, otra cosa es que sea real, me explico, no veo como se le puede controlar a Ferrari o Mercedes(por poner unos ejemplos) que gasten ese dinero y que de escondidas no gasten mas, si no se hace bien es una medida que se puede volver en contra y que puede aumentar las desigualdades entre equipos.