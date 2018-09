por GTO » Ayer, 09:13

Las respuestas a las dudas sobre los F1 de 2021Los aficionados de la F1 pudieron ver los primeros conceptos de los coches de 2021, y surgieron algunas dudas que explicamos.Mira todas las fotos presentadas de los coches de F1 de 2021Representación de conceptos 2021Aunque aún queda mucho camino por recorrer antes de que las ideas se hagan realidad –de hecho el resultado final puede ser diferente en cuanto a aspecto– hay algunos elementos clave que parece que sí saldrán adelante.Aquí, analizamos algunos de los temas que han surgido tras las imágenes conceptuales publicadas y escuchamos la explicación del director deportivo de la F1, Ross Brawn, acerca de sus planes.¿Por qué las imágenes de los prototipos 2021 se han revelado ahora?La F1 llevaba más de un año trabajando en estos prototipos, que no son nuevos, pero Liberty Media se vio obligada a publicarlo tras una filtración que hubo en redes sociales un par de días antes.Brawn dio una charla técnica y no esperaba que las imágenes se filtraran. "Hice una conferencia con los jóvenes sobre cómo llegar a ser ingenieros, temas científicos y técnicos", explicó Brawn. "Fui inocente al colocar esa imagen en la pantalla, y pronto todos sacaron sus móviles...".Cuando las imágenes empezaron a circular en las redes sociales, tenía poco sentido que la F1 mantuviera en secreto su progreso, así que presentaron la colección completa de bocetos.¿La idea de 2021 está hecha solo para que los F1 luzcan mejor?Aunque Liberty quiere que los coches de F1 parezcan "emocionantes", la prioridad es mejorar las carreras.De los coches actuales se critica que dificultan los adelantamientos, y eso es porque la aerodinámica que tienen no permite que sea fácil seguir a otro monoplaza. Brawn dice que un F1 de 2018 pierde hasta el 50% de su carga aerodinámica cuando está detrás de otro. Un cifra que cree que en 2021 se reducirá mucho."Uno de los objetivos principales ha sido trabajar en la capacidad de competición de estos F1 y en lo bien que pueden batallar entre ellos: lo cerca que pueden estar el uno del otro sin perder cantidades altas de rendimiento", dijo."Con los F1 se pierde mucho rendimiento cuando estás a dos o tres coches de distancia del rival. Pierdes agarre, los neumáticos se vienen abajo y se convierte en un reto. Queremos coches más manejables, y los diseños pierden un 20% de carga aerodinámica tras otro coche, y no el 50% actual".Para ello, los nuevos F1 tendrán menos que generar menos carga aerodinámica mediante los alerones y más a través del efecto suelo y otros fenómenos bajo el coche.¿Serán los F1 en 2021 unos coches tan rápidos como lo son ahora?La F1 se esforzó mucho en lograr a partir de 2017 los coches más rápidos jamás vistos, algo que ha dejado muchos récords de tiempo por vuelta. Aunque es innegable la necesidad de que los F1 sean muy veloces, lo cierto es que la reducción de la carga aerodinámica hará que sean más lentos en 2021.Brawn no cree que eso sea malo, porque aun así el crecimiento actual no podía seguir. Cuando se le preguntó por el rendimiento de los coches de 2021 comparado con los de ahora, dijo: "Creo que serán más lentos"."Ahora tenemos F1 impresionantes, pero si siguen desarrollándose tanto, habrá que detener el aumento de velocidad. Ya las reglas de 2019 lo reducirán, pero como pasa inevitablemente en Fórmula 1, volverán a aumentar. Así que la carga aerodinámica absoluta será menor, pero creo que es el tipo de carga aerodinámica y cómo se comporta lo que marca más la diferencia".Brawn tiene claro que una reducción en la carga aerodinámica tampoco será necesariamente malo para las carreras."Es interesante la experiencia de IndyCar. Han reducido sustancialmente los niveles de carga aerodinámica y, al menos en los circuitos ruteros, a los pilotos les gusta mucho el estilo de las carreras. Hay algunos problemas en los óvalos, pero porque son trazados muy peculiares".¿Podrían estar cubiertos los neumáticos de los coches de F1?La F1 ha vivido durante mucho tiempo con el cockpit abierto y las ruedas al aire, por lo que una de las sorpresas de los bocetos es que hay carenados aerodinámicos sobre las ruedas.Brawn dice que esto es algo que espera que exista en los monoplazas 2021 reales, porque ayudará a minimizar la turbulencia aerodinámica sobre las ruedas."Una de las cosas interesantes que estamos viendo es el área en torno a los neumáticos", dijo Brawn. "Una de las mejores cosas de un coche de F1 es que tenemos la cabina abierta y la rueda descubierta, pero el flujo de aire alrededor de los neumáticos es muy sucio. Esto perturba mucho el flujo de aire"."Estamos buscando no cerrar las ruedas, pero quizás tener carenados alrededor de ellas, lo que ayudará a limpiar ese flujo y mejorar las condiciones del monoplaza que está detrás".Sin embargo, cualquier detalle alrededor de las ruedas estará ahí por razones aerodinámicas, y no habrá posibilidad de usar la cobertura de los neumáticos para ayudar a la seguridad evitando que los monoplazas despeguen al tocarse."No estamos mirando eso", agregó Brawn. "Cuando haces eso, se convierte en una parte estructural tan importante, que cambia bastante la naturaleza del coche. Como probablemente sabrá, IndyCar lo tuvo por un tiempo y no creo que hayan llegado a la conclusión de que fuese tan efectivo y se alejaron de ello"."Los dispositivos que estamos estudiando son solo carenados en la esquina trasera del neumático para estabilizar el flujo que sale de él".¿Puede la F1 dejar de crear coches feos con sus cambios de reglas?La Fórmula 1 suele tener buenas intenciones cuando se trata de establecer reglas destinadas a mejorar las cosas. Pero a veces, esos cambios han generado coches algo terribles, como los feos morros que arruinaron la F1 durante varios años o las recientes aletas de tiburón.Pensar un monoplaza bonito está muy bien, en teoría, pero siempre existe el peligro de que los equipos lleguen a algo totalmente diferente si se logran mejoras en el rendimiento.Brawn conoce muy bien las lagunas que puede haber en el reglamento, ya que fue pionero en el uso del doble difusor en su coche de 2009, pero dice que se harán esfuerzos para tratar de garantizar que todos vayan en la misma dirección para 2021."No voy a pretender que, desde el primer día, tengamos la solución perfecta a nivel estético, porque intentaremos lo máximo y nunca podremos anticipar cada movimiento que harán los equipos”.¿Cuándo se firmarán las reglas de la F1 para 2021?Aunque 2021 parece todavía lejano, los equipos de F1 necesitan un margen suficiente para prepararse ante un cambio tan drástico.Brawn considera que el progreso de configurar la normativa puede ser rápido y cree que es justo que las cosas se cierren antes de finales del próximo año, ya que cualquier retraso solo ayudaría a los equipos mejor financiados a sacar ventaja.“Siendo realistas, a finales del próximo año es cuando deberíamos tratar de publicar las principales reglas”, dijo. "Eso les daría a todos un año para trabajar en el coche. Lo que no debemos hacer es dejarlo para muy tarde y que aquellos con más recursos puedan hacer el mejor trabajo".