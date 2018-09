por GTO » Ayer, 09:20

CIRCUITO FAVORITO PARA EL PILOTO ESPAÑOL"Una pequeña victoria". ¿Por qué Fernando Alonso dice que hizo "una carrera mágica"?Fernando Alonso y McLaren logran el mejor resultado posible en la última cita del español con una de sus pistas favoritas, lo que no evita una cierta sensación agridulceFoto: Fernando Alonso, en su ultima actuación en Marina Bay, uno de sus trazados favoritos. (Foto: McLaren)Fernando Alonso, en su ultima actuación en Marina Bay, uno de sus trazados favoritos. (Foto: McLaren)“Ha sido una carrera mágica”. Así definía Fernando Alonso el séptimo puesto en su último Gran Premio de Singapur. ¿Mágica? ¿Solo un séptimo, para quien lo ha ganado todo en la Fórmula 1?De otra manera, y con palabras de Alonso este domingo: “Una pequeña victoria”. “Cuando tienes un coche lento, tienes que buscar pequeños desafíos y objetivos, tienes que encontrar motivaciones por aquí y por allá para mantener el fuego ardiendo. Sin esa pasión, vas para abajo, y pierdes hambre...”. Lo recordábamos hace pocas fechas, así le contestaba el piloto español periodista Nigel Roebuck hablando sobre cómo competir sin opciones de victoria. En este sentido, sí cabría entonces aceptar balance de Alonso en Marina Bay este domingo. Como anillo al dedo.Desde 2008 se ha confirmado que esta pista es solo territorio de caza para los grandes. Hamilton, Vettel y Alonso se han repartido los triunfos desde la primera edición. Rosberg es el único que rompió en 2016 tan monolítico historial. Nadie más ha ganado aquí. “Es una pista que va a mi estilo de pilotaje”, ha reconocido Alonso en estos años, e hizo honor a ello también en su despedida con el mejor resultado posible en esta Fórmula 1 actual de dos y tres velocidades.Esto es lo que hay, señores“Creo que este es uno de esos circuitos que, o te gustan, o no te gustan, no hay un camino medio”, explicaba en 2009 tras subir al podio en las dos ediciones celebradas hasta el momento. “A la gente que no le gusta, no le encuentra el truco, les falta confianza en algunas curvas. Es difícil atacar en los entrenamientos, y sabemos lo difícil que es la clasificación en un circuito urbano donde tan difícil es adelantar”. Como Mónaco, Marina Bay es un rasero de pilotos, pero en la sauna. Y Alonso ha brillado en esta como en pocas pistas. “Diez carreras, cinco podios”, recordaba estos días. A pesar de estos últimos cuatro años."Sabíamos que era una oportunidad para nosotros, muchas veces las oportunidades llegan y se pierden por pequeños detalles. Nosotros no solemos perderlas", reivindicaba ayer para sacar pecho por su rendimiento en Singapur. “Un circuito complejo para la puesta a punto y para extraer lo máximo (del monoplaza)", volvía a recordar después de la carrera. Y con ese McLaren que el propio Zak Brown calificaba como desastre hace pocas fechas, piloto y equipo dejaron ayer detrás a Renault, Haas, Force India y compañía, salvo los tres grandes.Su confianza y seguridad en este trazado ya había quedado patente el día anterior. Cuando Alonso soltaba ese “fine” por la radio a su equipo al terminar el Q2 tenía perfectamente visualizada la carrera del día siguiente, que explicó con detalle: buena salida desde la zona limpia, neumáticos a una sola parada, estrategia impecable para la llamada a boxes y el ritmo necesario de carrera. Clavado. “Y si Magnussen no hubiera puesto los hiperblandos incluso habríamos tenido la vuelta rápida, así que ha sido una carrera mágica para nosotros”. Traducido en otras palabras: entre nosotros, esto es lo que hay, señores. Lástima que el pasado año...El puñetazo en la paredAlonso se fue a su espacio privado en el ‘hospitality’ de McLaren para ver la repetición del incidente de la primera curva de la carrera de 2017. La furia le hizo dar un puñetazo a la pared. Dejó un agujero. Desde la octava posición de parrilla y con una pista húmeda había saltado hasta el tercer puesto en el desbarajuste organizado por Vettel y Raikkonen. Pero en la melé fue embestido por Verstappen cuando una décima de segundo más le hubiera permitido librarse. “Pudo haber sido uno de los momentos más grandes, y lo perdimos. El podio estaba garantizado, hubiera sido uno de los mayores logros de mi carrera en la última década”. Con un McLaren Honda...Alonso ganó ya en la primera edición, 2008, aunque aquella victoria quedaría teñida para siempre por la polémica, cuando se descubrió un año después el complot en el seno del equipo Renault. Pero en 2009 volvió al podio con un monoplaza camino del museo y un equipo francés de la retirada. En 2010, su primer año con Ferrari, ganó con Vettel a la espalda durante la carrera. Venía de triunfar en Monza, y luchó por el título aquel año. En 2011 fue quinto en parrilla y cuarto en la meta, cuando Vettel sellaba ya en Marina Bay el campeonato de aquel año.Un sabor agridulce¿2012? Quinto en entrenamientos y tercero en meta con triunfo de Vettel, en medio de una enorme tensión con Ferrari por la falta de evolución del monoplaza italiano frente a la remontada de Red Bull con las evoluciones incorporadas por Adrian Newey desde Italia. En aquel momento, Alonso tenía aún 29 puntos de ventaja sobre el alemán. Perdió el título en la última carrera. Contraste con este 2018, donde se le escapa el título al alemán con el mejor monoplaza de la parrilla. 2013: Séptimo en la salida, y segundo final. 2014, desastre híbrido de Ferrari, temporada sin opciones, pero quinto de parrilla y segundo en la carrera hasta que un coche de seguridad inesperado le sacó del podio...Y llegaron los tiempos de McLaren y Honda.Ayer, Alonso puso el punto y final en la Fórmula 1 a su historia personal con el circuito que más pone a prueba a un piloto. Acertaba por tanto en lo de "pequeña victoria". En lo de “mágica”, solo lo sabe quien se ha pasado dos horas al volante en tan axfisiantes condiciones. Pero en la hora de la despedida resulta inevitable el sabor agridulce de no haber podido vivir en estos tiempos y este circuito el duelo directo con este sublime Lewis Hamilton del presente. Porque el pasado Gran Premio de Singapur visualizó de nuevo que solo un piloto puede plantar cara al británico en la pugna por un título.“Todas las cosas que ocurren en una carrera, en un campeonato o en tu vida tienen quizás una razón detrás”, explicaba Alonso el pasado año cuando relataba el incidente del puñetazo en la pared, "y esa razón es porque quizás lleguen mejores tiempos, prefiero pensarlo así”. Palabras que podrían servir también ahora en estos momentos de despedida, en su último Gran Premio de Singapur, a falta de “dos semanas o un mes para que pueda contaros mi futuro”.