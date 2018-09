por GTO » Ayer, 16:36

6 pilotos actuales que podrían no correr en la Fórmula 1 en 2019Pilotos podrían no estar F1 2019La parrilla de la F1 de 2019 va tomando forma y (desgraciadamente) no todos los que quieren estar van a conseguir su objetivo.Repasamos el actual mercado de fichajes de pilotos de la Fórmula 1 y analizamos la situación de la parrilla para 2019, que poco a poco y día a día va tomando forma. La retirada de Fernando Alonso, el fichaje de Carlos Sainz por McLaren, la llegada de Daniel Ricciardo a Renault… cada movimiento ha tenido consecuencias y algunos talentosos pilotos podrían salir de la Fórmula 1 al acabar esta temporada. ¿Sabes quiénes son?Esteban Ocon (Force India)El piloto francés compite actualmente para el equipo Force India y, es el mayor damnificado por la compra del equipo por parte consorcio liderado por Lawrence Stroll, padre de Lance Stroll. La entrada del canadiense en el accionariado de la escudería llevará a Lance a uno de sus asientos el año próximo.Al ser la inversión de los patrocinadores de Sergio Pérez cruciales para la supervivencia de la escudería y dadas las conexiones del mexicano con otras empresas asociadas a Stroll, su continuidad se da por asegurada. Por todo ello, será Ocon quien abandone la formación.En sus dos años y medio en la Fórmula 1, en los que ha sido apoyado por Mercedes, Ocon ha demostrado que merece un sitio en la F1, pero el problema es que no hay un asiento para él. Mercedes, más que ser una ayuda, está siendo un lastre a día de hoy y al ser un equipo rival en el campeonato, ni Toro Rosso ni McLaren ni Renault han querido ficharle mientras esté unido a la marca alemana por un contrato como joven piloto.Así las cosas, tiene todas las papeletas para salir de la F1 a finales de 2018… si es que no se produce un milagro.Esteban OconStoffel Vandoorne (McLaren)Alonso y VandoorneEl actual compañero de Fernando Alonso no está pasando por una buena temporada en la Fórmula 1. Stoffel Vandoorne ha rendido durante 2018 a un nivel muy alejado del piloto español, ha perdido en todas las sesiones de clasificación con él y ha conseguido menos puntos. No ha encajado con la directiva post Ron Dennis y debe dejar paso a la joven promesa del equipo, Lando Norris.McLaren considera que no debe darle más oportunidades a Vandoorne, quien fuese campeón de la Fórmula 2 hace tres años y compitiese a un gran nivel en la Super Formula japonesa. Su calidad está sobradamente demostrada, pero da la sensación de que en McLaren nunca se encontró nada cómodo y enfrentarse a Alonso contra el crono tampoco debe ser nada fácil. Los resultados, por tanto, no han sido buenos.Una vez fuera del equipo de Woking, en la Fórmula 1 parece no haber asientos para él. Solo sería opción Toro Rosso, y ayudaría la buena relación que el belga mantuvo con Honda en la época de McLaren, pero no parece demasiado probable. Puede que McLaren le ayude a correr en otro campeonato, como podría ser la Indycar, si finalmente los británicos desembarcan allí con más de un coche… ¡aunque podría volver a ser compañero de Fernando Alonso!El ruso Sergey Sirotkin ha debutado en el peor equipo posible en su peor momento posible. Williams ha tocado fondo esta temporada, es el colista de la tabla de equipos y no hay evoluciones que los saquen de ahí. Sirotkin además ha necesitado tiempo para tomarle el puso al campeonato y al coche, que es tremendamente difícil de conducir.En lo que llevamos de temporada solo lleva un punto, logrado tras la descalificación de Romain Grosjean en el Gran Premio de Italia, y ha sido superado por su compañero Lance Stroll habitualmente. Merecería otra oportunidad durante una temporada más, pero ya sabemos que lo que va a decidir su continuidad en Williams o no es el dinero.Sirotkin está apoyado por el banco ruso SMP y seguirá en la F1 mientras otro piloto no traiga un patrocinador dispuesto a invertir más dinero. Williams, que el año que viene pierde el apoyo de Martini, necesita dinero para sobrevivir y por tanto necesita pilotos con un buen respaldo financiero. Solo eso decidirá si Sirotkin sigue o no en la categoría reina, y hasta que el nuevo contrato no esté firmado, nada se puede dar por asegurado.Sergey SirotkinMarcus Ericsson (Alfa Romeo Sauber F1 Team)Marcus EricssonEl sueco Marcus Ericsson se ha hecho un hueco en la Fórmula 1, donde ya lleva cinco años. Ha ido de menos a más, desde estar siempre lejos de los diez primeros puestos y de su compañero de equipo en Caterham en 2013 y en sus primeros años en Sauber, a tener actuaciones a un nivel aceptable.Esta temporada se ha encontrado con su principal enemigo en casa, el joven monegasco Charles Leclerc, recientemente fichado para Ferrari. Leclerc le ha superado constantemente, pero aun así Ericsson ha conseguido realizar actuaciones regulares, metiéndose en los puntos hasta en cuatro ocasiones.Pero lo que mantiene a Ericsson en la F1 también es el dinero. Marcus está apoyado por una empresa con relación con los actuales dueños del equipo, el fondo Longbow Finance, por lo que en un principio es difícil que abandone la formación. Sin embargo, la llegada de Alfa Romeo como patrocinador principal del equipo a principios de año podría haber cambiado las cosas.Nadie sabe del poder de Alfa Romeo dentro de la estructura, pero podría ser suficiente como para ascender a Antonio Giovinazzi, uno de los jóvenes pilotos de Ferrari, al box de al lado de Kimi Räikkönen. Esto dejaría fuera a Ericsson, que tampoco tendría otro equipo al que ir por la citada falta de asientos.Romain Grosjean (Haas)La temporada de Romain Grosjean está siendo para olvidar. El francés no consiguió ni un solo punto hasta el GP de Austria, novena carrera del año, y si hay un piloto al que Haas deba descartar es a él, pues su compañero Kevin Magnussen – a pesar de su innecesaria agresividad – le saca más de veinte puntos en la clasificación.Todo apunta a que tanto Grosjean como Magnussen renovarán, pero viendo cómo está la parrilla de pilotos de F1 2019 y que no están confirmados, quién sabe si Haas ve la oportunidad de fichar a un joven talento – como Ocon o Vandoorne – y decide prescindir de Romain, quien ha rendido muy por debajo de lo esperado en esta temporada.Brendon Hartley (Toro Rosso)Brendon Hartley vio el cielo abierto cuando a finales de 2017 le llamó Helmut Marko para ofrecerle un puesto en el equipo Toro Rosso de Fórmula 1. El neozelandés cumpliría así un sueño que ya tenía olvidado, el de correr en la F1, y además lo haría con la estructura del que salió despedido años anteriores.Durante todas esas temporadas alejado de la categoría reina – donde solo fue probador -, Hartley se forjó un nombre en el Mundial de Resistencia, llegando a vencer las 24 Horas de Le Mans en una edición y a ser Campeón del Mundo de Resistencia con Porsche en dos ocasiones.Su temporada 2018 en Toro Rosso no ha sido, sin embargo, tan buena como se esperaba. Solo ha conseguido dos puntos en lo que va de año, ha tenido errores costosos como los de Azerbaiyán o Barcelona, y parece no contar en los planes de Red Bull.Si sale de la F1 sabrá buscarse la vida fuera de allí, pues Hartley ya sabe bien que se puede ganar – e incluso hay más opciones de hacerlo – fuera de la categoría reina.