por GTO » Ayer, 08:59

Honda tendría ya más potencia que Renault con su próximo motorFórmula 1 Estaría a punto para Sochi o SuzukaFerrari habría llegado en Monza a los 1.022 CV, por los 1.005 de MercedesAlonso en Japón 2015: "¡Me pasan en las rectas como si llevara un motor de GP2, es vergonzoso!"Honda Racing F1 tiene previsto introducir su nuevo motor, la última evolución de 2018, en el próximo GP de Rusia en 15 días. El objetivo es penalizar allí con los dos Toro Rosso y llegar 15 días después a Suzuka (6 de octubre) con un propulsor que pueda superar en potencia al de Renault, para dejar de ser el de menos prestaciones de la parrilla.En Sakura llevan un par de meses trabajando en el banco con esta nueva unidad, que tiene modificaciones en el ICE (unidad de combustión interna), con el fin de ganar unos 30 CV de potencia respecto al actual. Se enjugarían así los 20 CV que Renault sigue sacando actualmente a los japoneses y sería un logro significativo para la compañía antes de dar el salto a Red Bull en 2019.Suzuka fue el escenario en el que Fernando Alonso se quejó de llevar "un motor de GP2" en plena carrera, mientras el presidente de Honda, Takahiro Haachigo, escuchaba en el box de McLaren con los auriculares. Fue una verdadera afrenta que aún no han olvidado y por eso ahora pretenden mostrar al mubndo en el GP de casa los progresos que han realizado.Otra cosa es la fiabilidad de ese nuevo propulsor, de Honda una circunstancia que les ha retrasado este año, aunque en Renault han tenido problemas similares con su especificación C de 2018, que sólo ha sido estrenada por Ricciardo en Monza y que aparentemente no ha aportado mejoras significativas sobre el anterior. de hecho, ni Renault Sport, ni McLaren F1 han querido introducirla en sus coches todavía. Se especula ahora con que Red Bull podría volver a la 'B spec' en Sochi.Según se ha publicado en Italia hace unas semanas, Ferrari alcanzó en Monza loa 1.022 CV con su última versión con lo que aventajaría en 17 a Mercedes, con 1.005.Según estas referencias y los tiempos conseguidos allí en la calificación, Renault tendría 70 CV menos que Ferrari en la actualidad, unos 950, por los 930 de Honda.Este es el quinto año de Honda F1, tras su regreso al Mundial con la tecnología híbrida, lo que indica la complejidad de este tipo de mecánica y los impedimentos que presenta hoy esta categoría para la entrada de nuevos motorizadores, que no quieren pasar por una travesía y publicidad negativa similares. Ahora Liberty Media quiere simplificarlos para 2021, algo a lo que Ferrari y Mercedes, principalmente, se resisten con todas su fuerzas.