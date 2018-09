por GTO » Ayer, 09:11

El mánager de Kimi explica por qué prefirió Sauber a dejar la F1Kimi Raikkonen en Singapur.Con los 39 años que cumplirá el mes que viene, habiendo sido campeón del mundo y piloto de Ferrari durante las cinco últimas temporadas, ¿por qué Raikkonen aparca su retirada de la Fórmula 1 al menos un par de años más? ¿Por qué ha preferido dar un paso atrás y recalar en Sauber, un equipo de segundo nivel? Esto es lo que, una semana después de conocerse, aún se sigue preguntando mucha gente. La respuesta no puede ser más sencilla. "Kimi quiere pilotar coches de F1, le encanta". Sin más.Lo dice alguien que le conoce bien, Steve Robertson, tantos años mánager del finés y el que le sigue cerrando sus contratos (es Kimi el que ha llevado el peso de su negociación con Sauber). "La gente se sorprende porque, al haber pilotado para Ferrari durante tantos años, la mayoría esperaba que se retirara, se sentara en su yate y disfrutara el resto de su vida, pero le encanta la F1, le gusta ir al límite. Si no estuviera haciendo esto, haría motocross, pero esta es la cumbre para él", explica en 'Autosport'."Una vez que supimos que no iba a seguir en Ferrari, quería buscar un acuerdo", cuenta. Y, ¿por qué Sauber? "También hay que mirar la situación del equipo. Ahora tienen algunos patrocinadores, hace dos años, ¿se habría ido allí? En primer lugar, es un piloto que no se podrían haber permitido, y en segundo lugar, era un barco que se hundía. Ahora han fichado a Kimi, un piloto de primer nivel, campeón, y muestran su intención, dónde quieren estar. Podrían haber elegido un piloto de pago".Pasar de Ferrari a Sauber es un salto muy grande, quizá demasiado. Supone dejar de estar en la pelea por podios y victorias y aspirar al séptimo como mejor resultado, pero Robertson afirma que Kimi sabe donde se mete: "¿Aburrirse? No lo creo. Trabajará para tratar de mejorar las cosas. Sabe dónde se está metiendo. No tiene que hacerlo, lo hace porque siente que puede ayudarlos. Tiene una mentalidad diferente. Si, en este momento, pudiera ocupar el séptimo lugar en los próximos dos años, lo cogería porque eso sería lo mejor"."Debes ser realista también, y él se enorgullecería de eso, ayudándolos a crecer. Se da cuenta de que las victorias, a menos que sea una carrera absolutamente extraña, no van a llegar. Pero en términos de desarrollo, tiene mucho que ofrecerles. Sabe que es un rol diferente al de Ferrari. Su saber hacer y su enfoque en el desarrollo puede ayudarlos a llegar a donde quieren llegar de una manera mucho más rápida", finaliza Steve. Ambos salen ganando. Sauber tiene a un piloto top y Raikkonen, un coche que el que seguir haciendo lo que le gusta.