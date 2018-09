por GTO » Ayer, 22:46

¿HAY FALTA DE CARIÑO Y DE PROTECCIÓN A VETTEL?Cuando Ferrari deja solo a Sebastian Vettel de los dardos que recibeVettel está en su peor momento de la temporada, a 40 puntos de Hamilton y los de Maranello parece que no dan el suficiente cariño a su única baza para ganar el mundialFoto: Arrivabene y Sebastian Vettel esta temporada. (Reuters)Arrivabene y Sebastian Vettel esta temporada. (Reuters)En Italia llevan dudando de Sebastian Vettel desde los errores de la temporada pasada. Este año en Alemania todo resurgió y ha alcanzado su punto álgido en Singapur. Los medios transalpinos cuestionan su liderazgo y talento y, a menudo, sacan el nombre de Fernando Alonso. Por si fuera poco, Lewis Hamilton lanzó un pequeño dardo al decir que está orgulloso de no cometer los mismos errores. "Sé que mi equipo confía en mí, al igual que su equipo confía en él. No perdemos el tiempo preguntándonos qué están haciendo, o si sienten presión, o si se sienten felices o infelices". Una clara prueba de la unidad que siempre ha mostrado Mercedes con sus pilotos... No tanto en Ferrari, que no han abierto la boca públicamente para defender a su piloto de tanto ataque... Hasta Adrian Newey ha hablado sobre su expiloto."Todo el mundo comete errores, mayores o menores, pero somos un equipo y fracasamos y tenemos éxito juntos. No quiero señalar con el dedo a Sebastian. Nadie estaba contento después de Monza, pero se piensa en el resto del equipo. Si señalamos a Seb la próxima vez me puede tocar a mí. Yo soy el responsable del equipo por lo que el único culpable soy yo". Esto decía Maurizio Arrivabene, director deportivo de Ferrari, tras el fracaso en el GP de Monza. Una pobre defensa para intentar disipar los ataques a la figura de Vettel después de los problemas que está teniendo esta temporada. Unos ataques que se multiplicaron aún más, viendo como en el GP de Singapur quedó humillado por Hamilton.La imagen que está dando Ferrari es la de un equipo sin confianza plena en su piloto. Sobre todo, cuando se ve cómo son algunos rivales, desde Christian Horner al propio Toto Wolff, los que le han echado un capote. El jefe de Red Bull ha sido el último en apoyar al de Heppenheim: "Cuando mejor rinde es en momentos de presión", palabras que responden lo que había señalado Newey: la mayor debilidad de Vettel es que "comete errores estúpidos en caliente". Quizás sea una cuestión de tacto, porque tampoco se tuvo mucho en cuenta al piloto cuando Arrivabene comunicó a Kimi Raikkonen su salida en Monza. "Nuestros pilotos son profesionales, no niños ¡Chicos, hablamos con profesionales!".Ninguna defensa en Alemania"Ha sido un fin de semana tenso para el equipo hubiera sido importante para nosotros llevarnos la victoria y nuestro coche parecía suficiente para conseguirlo, las cosas no fueron como las planeamos. Kimi hizo una gran carrera para terminar en el podio". La reacción de la Scuderia en Singapur no es sorpresa ya que en Alemania Arrivabene no concedió ni una palabra en defensa de Vettel. El error del alemán fue muy grave y está claro que puede ser clave en el mundial, pero ¿no arropar a su "piloto profesional" en público es la mejor opción?El único que se posicionó con el de Heppenheim en Alemania fue Max Verstappen. "Fue muy complicado, especialmente en esa curva. Fueron circunstancias muy difíciles. Así que cosas como estas pueden suceder. Para mí, la salida de Vettel no la calificaría como un error, fueron circunstancias difíciles. Le podría haber pasado a otra persona igual de fácil. Intentas encontrar un buen agarre en todas partes, pero no quieres correr demasiados riesgos. Aun así, en las condiciones en las que corríamos, el riesgo era continuo".Curiosamente también Toto Wolff defendió a Sebastian tras el GP de Monza por sus errores de este año. "Creo que las críticas a Sebastian no son justas. Tiene la ambición de ganar y trae consigo la agresividad necesaria. Después de todo, ha sido campeón del mundo cuatro veces y hay que aceptarlo, incluso si trabajas con Lewis, como yo".Vettel siempre apoya a FerrariMientas, Vettel sí ha aparecido en momentos complejos para Ferrari: salió cuando se dudaba de la legalidad del coche y apareció también tras el gran premio de Singapur para defender la estrategia errónea de los de Maranello. "Siempre defenderé al equipo", contestó. "Creo que la decisión que tomamos era intentarlo, ser agresivos, y eso es genial. No funcionó, y por bastante, y tenemos que investigar eso, pero vimos que había una opción y lo intentamos. Fuimos agresivos, intentamos salir delante teniendo en cuenta que había tráfico, y al final perdimos el segundo puesto. Es fácil criticar algo cuando no funciona, pero defenderé lo que hicimos". Una defensa contundente que se echa en falta en el caso contrario.Quedan 150 puntos en juego. La opción directa del alemán pasa por ganar las seis carreras que restan de campeonato, sin importar lo que hagan los demás. Vettel ya sabe lo que es recuperar una desventaja similar. En 2012, cuando peleaba con Fernando Alonso por el título, recortó 39 puntos al asturiano quedando una carrera más que ahora (Hamilton saca 40 puntos a Vettel en la actualidad). La situación es complicada pero no imposible. ¿Contará con el apoyo en público de la Scuderia de aquí hasta final de año?