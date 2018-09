por bigbossf1 » 21 Septiembre 2018, 21:12

Me parece fatal todo esto, me explico, a mi me da igual que siga Pirelli o que entre otro constructor, para mi lo ideal sería tener distintas marcas, pero como esto no va a ocurrir, me da un poco igual quien esté, pienso que Pirelli(abro paraguas) lo está haciendo bien,con sus fallos y sus cosas, pero lo está haciendo bien, y Hankook yo creo que podría hacerlo bien a pesar de no haber estado nunca en F1, pero pienso que es un gran constructor y que tiene todo para triunfar, entonces, os preguntaréis, de donde viene mi indignación?



Pues viene de que no puede ser que hagas entrar a un nuevo constructor,que haga neumáticos de 13' y luego lo hagas cambiar a 18', es una autentica tontería digna de las peores cosas de la f1, o sea, si cambias de constructor, a los equipos les harás gastar mucho dinero en el cambio,porque claro,cada constructor tiene su forma de trabajar,sus materiales,tecnologías,etc... no van a ser los mismos neumáticos que pirelli, tanto los equipos como Hankook van a gastar mucho dinero para al año siguiente cambiar a 18' y volver a gastar un dineral porque el cambio es importante, si sigue Pirelli no pasa nada,en 2020 se cambia y punto, no hay mas, pero si entra el nuevo constructor deberían pensar en adelantar el cambio a 2020 o retrasarlo unos cuantos años, porque no creo que puedan tener a Pirelli 1 año mas y luego pasar a Hankook si esque entra, de verdad, me parece que esto está fatal, luego hay que recortar costes y tal, pero no ayudan nada estas cosas.