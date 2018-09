por Trupon » Ayer, 08:48

Budkowski admite que Renault está lejos de Ferrari y Mercedes

"Sería ridículo decir que podemos eliminar este déficit si tenemos en cuenta equipos como Mercedes y Ferrari"

El francés mira en los resultados que llegarán a largo plazo

BERNABÉ RAMÍREZ | 21 SEP 2018Renault aún no está listo para pelear por el Campeonato del Mundo. Según Marcin Budkowski, ex director téncico de la FIA y recientemente fichado por la escudería gala, aún queda mucho trabajo por hacer si la marca francesa aspira a plantarle cara a Mercedes y Ferrari.El francés sostiene que Renault está dando pasos en la dirección adecuada, aunque la diferencia con Ferrari y Mercedes es alrededor de un segundo y medio. El ex comisario técnico de la FIA está trabajando en Renault desde abril de este año y sin duda será una gran baza de la marca del rombo para mejorar en 2019.Advertisement"Actualmente estamos a 1,5 segundos de los mejores. Sería ridículo decir que podemos eliminar este déficit si tenemos en cuenta equipos como Mercedes y Ferrari", ha reconocido Budkowski para el semanario francés AUTOhebdo Sport.Budkowski resalta que en apenas dos años han mejorado considerablemente y no titubea al decir que son un equipo en constante crecimiento. No obstante, el francés asegura que los resultados de este esfuerzo se verán a largo plazo, no en 2019."Pero Renault es ahora una gran equipo que sigue creciendo. A final de la temporada, habremos crecido un 50 por ciento en comparación con la fuerza de trabajo presente en la compra de Lotus en diciembre de 2015. Estaremos cerca de 700 personas al final del año, pero eso no significa que el fruto del trabajo conjunto de estas 700 personas será visible a partir de enero", ha predicho Budkowski.Una de las claves del crecimiento de Renault es su apuesta por los jóvenes talentos, esto se ve reflejado no solo en su alineación de pilotos, sino también en el equipo de ingenieros. Un ejemplo claro es la creación de la Infinity Engineering Academy, que busca a los mejores ingenieros jóvenes de todo el mundo."Cuando las personas llegan, es necesario un tiempo de adaptación. Cuando tienes jóvenes, tienes que entrenarlos. Y reclutamos muchos aprendices y talentos recién graduados. Ahora solo estamos viendo los beneficios de las contrataciones de 2016 y 2017", ha expresado Budkowski para terminar.