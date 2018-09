por GTO » Hoy, 09:25

Los grandes equipos han conseguido modelar una F1 a medida de sus intereses. Por ello es necesario acabar con los factores que han creado una competición de dos velocidades

¿Un sistema 'feudal'?

El poder de las motorizaciones híbridas y el escandaloso costo de su desarrollo ha desarrollado un feudalismo deportivo del siglo XXI,

Por qué a la Fórmula 1 le vendría de perlas que Alonso corriera la IndyCar Mientras tanto, algunos piensan que la Fórmula 1 es una especie de cortijo latifundista donde la mayoría ha de ejercer de figurantes para Mercedes y Ferrari.Dónde coloco a mis chicosEstos días corría una de 'culebrillas' informativas de poco calado, entretenimiento a falta de noticias de mayor enjundia. Resumiendo: Toto Wolff se ha sentido traicionado porque algunos equipos (parece que McLaren y Renault) se la han jugado. Le dieron carrete con Esteban Ocon para luego cerrarle con la puerta en las narices. Y una gran promesa de la Fórmula 1 corre el peligro de quedarse fuera de la parrilla el próximo año. Wolff se queja de que Ocon (junto con el británico George Russell) no pueden seguir ganando experiencia porque no ha conseguido encajarles en ninguna escuadra. Y así no hay quien forme a los jóvenes. A los que están bajo su tutela, claro.Como solución, el austríaco propone que los equipos de Fórmula 1 inscriban tres monoplazas para darles oportunidades. Algunos de sus rivales le han dicho que por allí nos vemos.Aunque las intenciones finales tengan su punto loable, este es otro ejemplo —menor y anecdótico— que ilustra algunos de los problemas de esta Fórmula 1 actual y que Liberty intenta barrenar con diplomacia y dispar suerte: cómo los equipos que dominan técnica, deportiva y económicamente intentan imponer su visión e intereses, no siempre en beneficio del espectáculo y el aficionado.Los equipos que dominan técnica, deportiva y económicamente imponen una visión que no siempre va en beneficio del espectáculo¿Y por qué no por Bottas?Tan brillante en tantos apartados, a Wolff se le podría responder con dos objeciones. La primera se la proporcionó Christian Horner, buen ejemplo en ocasiones de cierta hipocresía anglosajona, pero con razones que le avalan con la experiencia en este caso. Y a Red Bull. Si necesita equipos para foguear a sus jóvenes pilotos, podría haber hecho como Dietrich Mateschitz, que adquirió Toro Rosso para sus jóvenes, como le recordaba el propio Horner.Pero quizás Wolff también podría haber elegido a Esteban Ocon para acompañar a Lewis Hamilton en Mercedes. Quien hubiera seguido a Bottas durante varios años en categorías inferiores podría intuir cuál iba a ser su techo en la Fórmula 1: el que se está viendo. Por no hablar de su carisma mediático. Pero desde los tiempos de Williams el piloto finlandés estuvo acunado bajo las alas de Wolff quien, si tanto valora al francés, pudo haber corrido ese riesgo como Ferrari acaba de hacer con Charles Leclerc. Pero no, que la Fórmula 1 se amolde a mis intereses.Ferrari y Mercedes han 'feudalizado' la F1. (EFE)La historia anterior sirve para elevar el tiro. Por esbozar el paisaje en dos trazos: será el deporte más rápido del mundo, pero la actual reglamentación de motores ha creado una Fórmula 1 de dos velocidades: Mercedes y Ferrari, y el resto.un sistema clientelar subordinado a sus intereses. Mercedes tiene controlados a los equipos que pagan sus motores, y Ferrari hace lo mismo con Sauber y Haas. Hasta en la pista se percibe, y no digamos políticamente en los despachos.Las últimas noticias indicaban que a partir de 2021 se mantendrá la misma arquitectura y elementos de los motores híbridos actuales. Con algún toque de pimienta aerodinámico, claro. Prolongar un esquema que sigue favoreciendo la ‘feudalización’ de la Fórmula 1 será un grave error. Varios años de experiencia avalan la afirmación de la tecnología híbrida que se impuso desde 2014 fue una pésima noticia para la Fórmula 1 desde el punto de vista deportivo y del espectáculoSegún los argumentos de los fabricantes ya presentes, las dudas o la negativa de posibles candidatos a entrar en la Fórmula 1 aconsejan no tocar el esquema actual de los motores híbridos, forma de rentabilizar y amortizar estos años de locura económica. Quizás concediendo algo de maquillaje con el sonido y algún retoque estético más con elementos comunes. El problema de fondo es que el castillo se ha hecho inexpugnable para quienes quieran entrar en la fortaleza.Es necesario acabar con esta Fórmula 1 de dos velocidades. Si Liberty y la FIA lo consiguen, bienvenido sea el esquema que lo logre. Pero no parece que se lo vayan a fácil. Sin embargo, una propuesta provocadora podría ayudarles: que Fernando Alonso corriera (no parece tan sencillo a día de hoy) todo el campeonato IndyCar americano. La estrategia mediática también para Europa se está estudiando.Por aquello de las comparaciones...