Russell reclama más equipos para poder llegar a la F1Russell reclama más equipos para poder llegar a la F1El líder del campeonato de Formula 2 y miembro del programa de jóvenes pilotos de Mercedes cree que hacen falta al menos dos equipos más.Russell rechazó tomar parte en los libres del Gran Premio de Italia para centrarse en su pelea con el piloto por el título de F2 con el piloto de McLaren, Lando Norris.Mientras que Norris ya tiene segura su presencia en Fórmula 1 para 2019 con los de Woking, los últimos movimientos en el mercado de pilotos de F1 ponen en aprietos la presencia de Russell, ya que Mercedes trabaja para encontrar una plaza tanto para él como probablemente para Esteban Ocon.El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, sugirió que la F1 debería estudiar la posibilidad de que las escuderías con pilotos jóvenes cuenten con un tercer coche, algo que apoya Russell."Creo que a la Fórmula 1 actualmente le hacen falta al menos dos equipos más", dijo Russell a Motorsport.com. "Solo tenemos 20 coches en la parrilla y para un piloto joven es extremadamente difícil meterse dentro de esos 20"."Creo que la idea de un tercer coche, o algo así, es una muy buena idea. A la Fórmula 1 a veces llegan pilotos de pago, y quizás podrían participar en carreras de su país: un piloto asiático en las carreras asiáticas, los estadounidense en las de su país, y así".“También le daría la oportunidad a Mercedes, Ferrari y Red Bull de alinear a sus jóvenes pilotos sin problemas".Los equipos rivales de Mercedes se han mostrado reacios a incorporar a pilotos con contrato con el fabricante como Ocon y Russel. Wolff admite este problema, que se ha traducido en que le esté costando hacer llegar a los suyos a la F1, lo que incluso ha llevado a replantear el futuro del programa de jóvenes pilotos.Algunos de los rivales de Mercedes han reaccionado negativamente a la sugerencia de Wolff de incorporar un tercer coche, cuestionando el coste y la utilidad de esta medida, pero Russell cree que sería un gasto que merecería la pena para aquellos que puedan permitírselo."La Fórmula 1 es un deporte extremadamente caro debido al desarrollo, no al coste de fabricar un alerón o cualquier otra cosa. El dinero se gasta en los túneles del viento, en los sueldos de los diseñadores, en el tiempo y el esfuerzo de diseñar los coches. Hacer tres alerones en lugar de dos, o un tercer chasis no va a tener un coste adicional grande"."Claro que aumentan los costes, pero no mucho para el espectáculo que podría ofrecer la Fórmula 1", zanja.