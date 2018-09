por Trupon » Hoy, 17:49

OFICIAL: Antonio Giovinazzi, piloto oficial de Sauber en 2019

Un piloto italiano vuelve a competir en F1

El probador de Sauber y Ferrari consigue un asiento en la Fórmula 1

El italiano debutó en 2017 como sustituto de Wehrlein en dos Grandes Premios

Marcus Ericsson pasará a ser tercer piloto y embajador de Alfa Romeo Sauber

ANA VÁZQUEZ | 25 SEP 2018El equipo Sauber ha hecho oficial el fichaje del joven italiano Antonio Giovinazzi en calidad de piloto titular para la temporada 2019 de Fórmula 1. Giovinazzi aterrizará en Hinwil el próximo curso en sustitución de Charles Leclerc. Su compañero será Kimi Räikkönen.Piloto italiano con marca italiana, una noticia que gusta tanto a Alfa Romeo como a Ferrari, que le ha deseado todo lo mejor a Antonio Giovinazzi en la que será su primera temporada completa en Fórmula 1. El piloto ya sustituyó en dos Grandes Premios a Pascal Wehrlein el año pasado, cuando el alemán tuvo un espectacular accidente en la Race of Champions, pero en 2019 llegará su verdadero debut con el equipo Sauber.Giovinazzi es el piloto seleccionado por el equipo para reemplazar a Charles Leclerc, como indica la escudería en el comunicado del anuncio. Este movimiento desplaza a Marcus Ericsson a un papel de tercer piloto. Además de ocupar este pues, en 2019 el sueco será embajador de la marca Alfa Romeo Sauber.El conjunto suizo ha decidido darle una oportunidad al italiano, un piloto que conocen gracias a trabajar con él en test y entrenamientos libres. "Alfa Romeo está encantada de poder anunciar que Antonio Giovinazzi pilotará para el equipo Alfa Romeo Sauber junto al campeón del mundo de 2007 Kimi Räikkönen, por lo que queda completa nuestra alineación para la temporada 2019", ha comentado Sauber en un comunicado."El fichaje de Antonio es motivo de orgullo nacional, si se tienen en cuenta los años que han pasado desde que un piloto italiano no ha competido en F1. Un piloto italiano vuelve a la cima de la F1 con una de las marcas italianas que ha hecho historia en los deportes de motor. ¡Felicidades, Antonio, y Forza Alfa Romeo!", añaden para terminar.Giovinazzi ha transmitido su agradecimiento por esta oportunidad. El italiano está decidido a aprovechar este año para intentar conseguir grandes resultados con Alfa Romeo."Estoy encantado de unirme al equipo Alfa Romeo Sauber. Es un sueño hecho realidad y un gran placer tener la oportunidad de pilotar para este equipo. Como italiano, es un gran honor para mí representar a una marca tan icónica y con tanto éxito como Alfa Romeo en nuestro deporte", ha comentado Giovinazzi nada más anunciarse la noticia."Me encantaría dar las gracias a Scuderia Ferrari y a Alfa Romeo Sauber F1 Team por darme esta gran oportunidad. Estoy muy motivado y tengo ganas de empezar a trabajar para que logremos grandes resultados juntos", ha añadido el italiano."Cuando me preguntaron qué quería hacer cuando era un niño, mi respuesta fue: piloto de F1. Hoy se hace realidad lo que soñaba de niño y desde el próximo año tendré el honor de ser piloto del equipo Alfa Romeo Sauber", ha compartido en su cuenta de Twitter."Un nuevo desafío me espera para afrontar este compromiso con pasión y sacrificio porque cualquier objetivo puede lograrse cuando estás dispuesto a poner todo tu esfuerzo y toda tu energía. Lo haré. Lo haré por todas las personas que creen en mí. Melbourne nos espera", ha añadido.Por su parte, el jefe del equipo, Fréderic Vasseur, está contento de poder confirmar a su pareja 2019, con la que esperan progreso en la próxima campaña. El francés confía en que esta mezcla entre experiencia y juventud les ayude a ir hacia delante."Estamos encantados de poder anunciar nuestra alineación completa para la temporada 2019. Primero fichamos a Kimi Räikkönen, un piloto muy experimentado, que ayudará con el desarrollo de nuestro coche y acelerará el progreso de nuestro equipo como conjunto", ha destacado el jefe de equipo, Fréderic Vasseur."Junto con Alfa Romeo, estamos encantados de darle la bienvenida a Antonio Giovinazzi, que ocupará el lugar de Charles Leclerc. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con él antes y ha demostrado que tiene un gran potencial. Estamos decididos y motivados. Nuestro objetivo es seguir progresando y luchar juntos por posiciones importantes", ha expresado Vasseur para terminar.