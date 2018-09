por GTO » hace 46 minutos

Trulli pone sobre la mesa las vergüenzas de la Fórmula 1 actual25 DE SEPTIEMBRE DE 2018Imagen del pasado GP de Singapur (Foto: Efe).El expiloto italiano Jarno Trulli, excompañero de Fernando Alonso en Renault, ha sido muy crítico con la Fórmula 1 actual, una opinión compartida por muchos aficionados. Trulli asegura que la máxima categoría del automovilismo ha perdido su esencia, que no es otra que la velocidad. Esto le ha contado al periodista italiano Leo Turrini:“¿En qué se ha convertido esta Fórmula 1? ¿Cómo la han diluido? ¿Te das cuenta de que el domingo en Singapur los pilotos corrieron doce segundos más lentos que el tiempo de la pole? ¡Doce segundos más lentos! Es absurdo. Ridículo”Trulli se refiere con acierto al esperpento que vivimos en la carrera de Singapur, que se convirtió en una carrera de ahorro de neumáticos en lugar de una carrera de velocidad:“La esencia de las carreras es presionar en cada vuelta hasta la línea de meta, pero ahora los pilotos se ven obligados a conducir despacio, cuidando el consumo de combustible, ahorrando neumáticos… Ya no vemos los límites de cada piloto”Y el italiano se acuerda de Alonso, que ha terminado muy cansado de esta Fórmula 1:“Esto es ridículo. Pienso en la consternación que deben sentir Kimi Raikkonen y Fernando Alonso, también Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, en resumen, los pilotos que corrieron cuando la Fórmula 1 era realmente la Fórmula 1″Por último, Trulli también le cuenta a Turrini (ferrarista y raikkonista declarado) que este Mundial ya se le ha escapado a Ferrari:“Hamilton siempre ha sido fuerte, pero por lo general tropezaba en algún momento de la temporada. Este año, sin embargo, no ha cometido ningún error. Lamento decirlo, pero hasta ahora ha sido superior a Vettel y para Ferrari el sueño se está desvaneciendo una vez más”PD. El mayor síntoma de que algo no funciona es que el mejor piloto se marcha de la Fórmula 1 estando en su mejor momento de forma.