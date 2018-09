por GTO » Hoy, 16:44

Johansson: “Necesitamos una Fórmula 1 en la que influya menos la tecnología y más el piloto”Johansson: “Necesitamos una Fórmula 1 en la que influya menos la tecnología y más el piloto”Stefan Johansson, ex-piloto de Fórmula 1, analiza la actual situación que se está viviendo en la parrilla de la Fórmula 1. Asegura que la categoría reina cuenta con una parrilla realmente joven e inexperta, ya que los equipos parecen querer subir a pilotos muy jóvenes, que quizás no se han curtido demasiado en categorías inferiores, a sus monoplazas lo antes posible.El ex-piloto sueco ha llegado a entender las explicaciones que Fernando Alonso ha dado a lo largo de la temporada, tras experimentar salidas muy accidentadas como la del pasado Gran Premio de Bélgica. La inexperiencia y la obsesión de los equipos por subir a jóvenes promesas a sus equipos está provocando que la Fórmula 1 pierda mucho su esencia.“Es uno de los pocos que muestra sus habilidades en carrera. La Fórmula 1 sufre de pura manía por los jóvenes. Puedo entender los argumentos de Fernando. Todos saben que no está en la posición en la que debería estar por sus dones, pero así es la Fórmula 1. No importa lo bueno que es el piloto: si no estás en un coche superior, no puedes llegar a la parte delantera. Debe de ser muy difícil mantenerse motivado en este contexto. Ya sabes antes del comienzo de la temporada que vas a estar entre el octavo y el 12º y que de vez en cuando, conseguirás un punto. Experimentamos en Fórmula 1 esta manía por los jóvenes. Parece que todo el mundo trata de meter a un niño de 20 años en su coche lo antes posible. Sin duda, estos chicos están dotados, pero nadie sabe lo buenos que son realmente. La Fórmula 1 se ha convertido en una categoría en la que principalmente se trata de juventud y velocidad, pero no de carreras. Echa un vistazo a las primeras carreras de esta temporada. En las primeras dos vueltas, saltan por los aires más piezas de fibra de carbono que en el Festival de Fórmula Ford de Brands Hatch”, comenta.Por otra parte, asegura que la Fórmula 1 se está convirtiendo en una competición muy perfecta, en la que la tecnología ha provocado que no se consiga una competición imprevisible que en mayor parte, no es beneficioso para el deporte y aburrido para los aficionados.“Se necesita a la madre naturaleza, que llueva. De media tenemos uno o dos Grandes Premios con lluvia al año y todo el mundo queda fascinado con las carreras junto después. Eso debería hacernos pensar. Necesitamos un mundial en el que influya menos la tecnología y más el piloto”, finaliza para SpeedWeek.