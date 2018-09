por Trupon » Hoy, 18:20

Vettel siempre en el punto de mira

Reflexión de Jon Torres Claver, previa al GP de RusiaHoy hablaré sobre uno de los pilotos más laureados en la F1, Sebastian Vettel. Muchas son las dudas que se generan en torno a él, y más desde que en este 2018 lleve una serie de errores que le pueden arrebatar sus opciones de llegar con posibilidades hasta la última carrera del campeonato.52 victorias, 107 podios, 55 poles y 34 vueltas rápidas son los números que acredita el piloto alemán, nacido en Heppenheim el 3 de julio de 1987, a lo largo de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo. Números más que contundentes y que a priori no deberían dejar ápice de duda sobre su enorme talento y estilo de pilotaje.Este tipo de críticas siempre han estado presentes sobre todo desde el punto de vista del aficionado español, pero este año éstas se han trasladado a gran parte de la prensa especializada, así como también cargos y rostros conocidos dentro del paddock, que no han dudado en poner en tela de juicio y analizar minuciosamente cada error cometido por Sebastian, en su lucha por el campeonato contra el piloto inglés Lewis Hamilton.Cierto es, que este año ha cometido varios errores impropios de un tetracampeón del mundo (Baku, Paul Ricard, Hockenheim o Mónza), algo que está mermando y mucho sus opciones de conseguir ese ansiado quinto título. Título que además tendría un valor añadido al ser con Ferrari, la escudería más laureada de todos los tiempos, que también está necesitada de volver a estar en el lugar que durante mucho tiempo manejó con mano de hierro. 10 años sin saber lo que es un título de constructores y 11 sin uno de pilotos para los de Maranello.Es aquí, dónde quiero hacer hincapié y dónde pienso que está la raíz del problema de Sebastian. Gran parte de la culpa está en la Scuderia, ya que como todos sabréis, Ferrari no es como las demás, no vale con ser segundo, todo lo que no sea ganar es un fracaso. Además la presión que ejerce la prensa y medios italianos es muy importante y Sebastian carga en su mochila con todo este peso, y por eso no podemos ver lo mejor de él ya que no corre liberado.No os habéis dado cuenta que desde la marcha del Kaiser ningún piloto ha podido repetir su hazaña? Esto se debe al gran legado que Schumi dejó en Ferrari (5 títulos de pilotos y 6 de escuderías). Desde que Michael se marchó, todos los pilotos han sido comparados o juzgados en función de lo que hizo el alemán y desde la prensa se ha intentando buscar un héroe que iguale semejante proeza. Eso amigos, es un grave error porque cada piloto es único con sus circunstancias y no debemos caer en ese tipo de juegos. Nadie va a ocupar el lugar de el heptacampeón del mundo, porque nunca habrá otro como él, ni tampoco una Ferrari igual a aquella (que por cierto creó él desde prácticamente cero).Ni Alonso ni por el momento Vettel, han logrado salir victoriosos con Ferrari y estamos hablando de dos de los mejores pilotos de la historia en la F1, por eso afirmo: Desde Ferrari, la prensa italiana y la propia Italia deben plantearse muchas cosas. La clave está en dejar que los pilotos sean precisamente eso, pilotos y puedan correr sin ataduras ni influencias ajenas a ellos, quizá entonces y sólo entonces podremos ver de nuevo a la escudería más laureada de todos los tiempos en lo más alto.Para finalizar mi reflexión de hoy diré que no se puede poner en duda el talento de un cuatro veces campeón del mundo, pocos son capaces de lograr entrar en los libros de historia con 23 años.Si aún así os quedan dudas, revisad su temporada 2012 en un año marcado por la igualdad y con un Red Bull competitivo pero no dominante, logró su tercera corona en un duelo para la historia con Fernando Alonso. Con Ferrari sus números y temporadas tampoco están siendo nada malas así que yo invito a la reflexión a todos los que tengáis reticencias o no os guste el alemán, dejarlo a un lado y juzgarlo exclusivamente desde el punto de vista como piloto no personal.Para finalizar, solo destacar que Vettel no es el único que comete errores, todos los pilotos los hacen, incluido Alonso, y si no recordad lo ocurrido en el Gran Premio Mónaco de 2010, o en China también en 2010, en Bélgica 2010, en Fuji 2007 o en Suzuka 2012. Que tengáis una gran semana.Jon Torres Claver (Motorlat.com) - © 2018