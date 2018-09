por GTO » Ayer, 19:40

De verdad que a veces no se que pensar de Toto, un dia dice algo muy interesante, y al otro dice algo como esto...¿15 carreras? ¿ 80 min..?Tenemos equipos que no pueden con los costes de fabricar un coche y pagar 3 o 4 motores, y quieres que recuperen la inversión con 7 u 8 carreras menos...¿que sera mas exclusivo?¿Que aficionado quiere que sea mas exclusivo, yo quiero mas carreras?Pero el remate del tomate es, ¿carreras de 80 minutos maximo, una hora y 20???? menos que una película.Veamos, ¿quiere recuperar a los aficionados con 15 c x 80 m: 1200 minutos. Un campeonato de un año, en 20 horas.Yo me pregunto, ¿ si Juego de tronos tiene menos capítulos por temporada? ¿los seguidores de la serie estarán mas o menos contentos? Y ¿si reducen los capítulos a 35 min. Sera mas exclusiva la serie?¿pagar 350 € de una entrada medio decente, por 80 min de carrera?Toto, no se pueden hacer cursos de Marqueting de CCC.