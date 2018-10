por bigbossf1 » Hoy, 21:13

Estoy muy de acuerdo, el problema es que Sainz ya estaba metido en el entorno renault, y no se esperaban que Ricciardo se les fuera, por lo que se han encontrado con la nevera vacía, y han hecho lo que haríamos cualquiera de nosotros, tirar de congelador.

Y ahi estaba el Ruso, con una 4ª oportunidad. Criticais a RBR, pero pocos pilotos han tenido mas oportunidades de demostrar lo que valen como Kvyat, sin demostrar nada.



Kvyat entró en la F1 sin poner un duro de la mano de Toto Rosso, (1ª oportunidad) un dia de golpe se encuentra con la suerte de que Vettel salta y no había nadie menos malo que el, y se encuentra con la "2ª oportunidad) de llegar a un coche top. Cuando RBR ve que el niño no vale y que tienen a otro que con 17 años ya daba guerra, pues le quitan de enmedio, pero en vez de echarlo a la calle, le dan una 3ª oportunidad, y le dan un coche en Toro Rosso, y no se puede hacer peor.



Ahora le dan una 4ª oportunidad. y después de su penosa temporada anterior en Toro, le dan otro coche para ver si de una vez, el muchacho demuestra algo.

Kvyatt es el piloto con más suerte del mundo, hay decenas de pilotos con mucho más talento que no han tenido ni una oportunidad en la F1, y el va a tener 4.



No seré yo quien defienda a Kvyatt pero cómo estarías si a mitad de temporada te humillan bajandote de un coche y poniéndote en otro? Hundido mentalmente. Que además en su primer año en Red Bull lo hizo bastante bien. Lo bajaron porque tenían prisas por subir a Verstappen más que nada y vieron la excusa perfecta en unas malas carreras. Pero sí estoy de acuerdo en que ha habido pilotos con mucho más talento que no tienen tantas oportunidades, y uno de ellos me duele especialmente porque es Merhi y el chaval es un crack.

Lo que dice GTO es muy cierto, pocas veces se dan tantas oportunidades y menos en el entorno Red Bull, pero también Ari es cierto lo que comentas, Kvyat es un piloto que ha ido de mas a menos en F1, comenzó muy bien y en Red Bull lo hacía relativamente bien, el problema viene cuando lo bajan a Toro Rosso, ahí pienso como tu, que le da un bajón mental tan grande que ya no se recupera, ahora ha estado 1 año sin hacer nada(perdonadme, pero para mi,estar 1 año sin competir por mucho test y mucho simulador que hagas me parece poco menos que nada) y a ver como le habrá sentado, y, de todas formas, va a ser un piloto pañuelo,cuando no les sirva se lo van a volver a cargar y yo creo que el debería tenerlo claro,así que debería aprovechar la oportunidad para poderse ganar un asiento para el futuro, sea dentro o fuera de la F1 y por esa razón no quiero a ningún piloto ya establecido (repito, dentro,o fuera de la F1) aquí porque va a ser otro piloto pañuelo, si Hartley sigue como pienso que será, habrá tenido mucha suerte, pero no enmendará el que será el mayor error de su vida, decir NO a Chip ganassi teniendo un contrato firmado.Si me permitís el mini offtopic sobre Merhi, es un piloto que no está gestionando bien su carrera, ahora otra vez en F2 cuando no tiene sentido estar ahí,es un piloto que me gusta mucho y he visto grandes carreras suyas en diferentes categorías, F3,DTM, WEC(especialmente, Le Mans), pero cuando se subio al Manor y luego de golpe se puso a hacer F2... su rendimiento en F2 no es que esté siendo el mejor, por eso precisamente le bajaron de MP,está muy de moda decir cuando bajan a un piloto que te cae bien o lo que sea decir que es por dinero, pero la realidad es que vino otro que aportaba pasta y podía ir mejor porque el rendimiento de Merhi era el que era, sobretodo a principios de temporada, con campos en Sochi le ha ido bien peor sigo igual, Merhi no va a poder volver a la F1, hay pilotos con igual o mas talento que el ya dentro o en la cola y el no tiene dinero,no tiene la calidad suficiente para entrar sin dinero así que necesitaría patrocinios,cosa que no tiene, tiene que darse cuenta que seguir en f2 es malgastar el tiempo y que debe aprovechar oportunidades para convertirse en un buen piloto profesional que estoy seguro que es muy capaz de hacerlo y me extraña que no haya tenido ya mas ofertas para estar fuera del entorno f1.