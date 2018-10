por bigbossf1 » Hoy, 15:24

Es una pena lo que le ha pasado a Sirotkin, si bien como ya comentaba en pretemporada no es un piloto del estilo Leclerc que sea una gran promesa, pero si es muy buen piloto, pero entre Williams que este año es lo que es y el estar bajo las ordenes de Stroll casi como segundo piloto, no le han permitido demostrar mas, además de que los asientos están muy solicitados y no es una tontería pensar que Ocon y Russel puedan estar en Williams, pocas o ninguna opción tiene para seguir en f1, una pena