HA PERDIDO EN RECTA HASTA MEDIO SEGUNDO¿Hacía trampas Ferrari? El misterioso bajón repentino tras ponerle un sensor la FIAFerrari se encuentra en una crisis que puede ser clave en el tramo final del mundial de Fórmula 1 y el bajón repentino que han sufrido puede deberse a un nuevo sensor que ha añadido la FIAFerrari se encuentra en un bache que puede ser clave en el tramo final del mundial de Fórmula 1. Desde dentro del equipo no consiguen dar con la tecla para vencer a Mercedes y los últimos resultados cosechados no son esperanzadores para una escudería que hace unas semanas parecía haber adelantado a los de Brackley. Los de Maranello han mostrado un bajón de rendimiento en todos los aspectos en comparación con sus rivales. ¿Los oponentes se pusieron al día o es que retrocedió Ferrari?Tal y como adelanta el medio alemán 'Auto Motor und Sport', la FIA ha instalado un segundo sensor en todas las unidades de transmisión de Ferrari que mide el flujo de energía. El segundo sensor se utiliza para monitorizar la salida de energía de la batería y desde los grandes premios de Singapur y Rusia, los datos del GPS muestran cómo los monoplazas rojos no han tenido ese impulso de potencia extra en las rectas que sí tuvo en las anteriores carreras.Los italianos son los únicos que usan un sistema de almacenamiento de energía que combina dos baterías. Un sistema que levantó sospechas en su día y que Charlie Whiting, director de la FIA, declaró que la investigación no había sido fácil, y que algunos aspectos de lo que hacía Ferrari no eran fáciles de entender. Cuando se preguntó en qué carrera se instaló exactamente el segundo sensor, no hay respuesta de la Asociación Mundial. ¿Por qué la ventaja de acelerar entre 180 y 260 km/h desaparece de una carrera a otra?Ferrari no pudo hacer nada contra Mercedes en Rusia. (EFE)En Austria empezó el ascensoTodo comenzó con el Gran Premio de Austria. En el Red Bull Ring, la competencia por primera vez registró que Ferrari fue excepcionalmente rápido en vueltas y en puntos seleccionados del circuito. El misterioso empuje siempre apareció en el segundo tercio de la recta. En un momento en que la propulsión está determinada solo por la potencia del motor y la resistencia del aire del monoplaza. En la última parte de la recta, las velocidades entre Ferrari y Mercedes se igualaron.Ferrari explicó el fenómeno con una aerodinámica eficiente y una administración de energía inteligente, aunque Mercedes y Renault siempre habían sospechado de alguna posible ilegalidad. Hubo muchas explicaciones posibles, que bien podrían estar detrás de esto. Desde un almacenamiento de energía secreto para obtener 20 caballos extra hasta una inyección a corto plazo de más combustible mezclado con aceite. Multitud de especulaciones que la FIA investigó durante el Gran Premio de Mónaco.La ventaja ha desaparecido de repenteLa FIA acabó rápidamente con todos los rumores: "Lo que hace Ferrari, es legal". La producción de energía de la batería siempre estuvo dentro de los cuatro megajulios permitidos y la potencia de la MGU-K nunca excedió los 120 kilovatios. "No importa cuánta energía se entregue, sino cuándo y cómo". Mercedes, Renault y Honda hasta ahora han intentado en vano descifrar el secreto. Ferrari aventajó a las flechas plateadas en Red Bull Ring, Silverstone, Hockenheim, Budapest, Spa y Monza, dependiendo de la distancia, entre 0,3 y 0,5 segundos solo en las rectas. Pero desde la carrera en Singapur, la ventaja de Ferrari en la recta ha desaparecido de repente. "Lo vemos claramente en nuestras mediciones de GPS", reveló el jefe del equipo Renault, Cyril Abiteboul.Ni Hamilton ni Mercedes: qué podría hacer tambalear el prestigio de Sebastian VettelJAVIER RUBIOEl talento y la brutal evolución de Charles Leclerc en cada categoría donde ha competido se está confirmando en la Fórmula 1. El próximo año podría ser una gran amenaza para VettelRusia fue un buen ejemplo de cómo Ferrari no pudo con Mercedes. Sebastian Vettel había conseguido situarse ligeramente por delante de Lewis Hamilton, pero en el momento de la recta, la potencia del coche del británico junto al rebufo que le otorgó Valtteri Bottas dio una gran superioridad que no se vio en Europa. ¿Ha adelantado Mercedes a Ferrari desde el GP de Singapur? En Mercedes no lo ven así: el jefe del motor de Mercedes Andy Cowell aclara que "todavía tienen el poder en el segundo tercio de la recta" y el jefe del equipo, Toto Wolff, cree que "todavía son ligeramente superiores en motor". Abiteboul y el GPS de Renault ven al SF71-H desde hace dos carreras menos peligroso.La colocación de ese segundo sensor en las unidades de transmisión puede ser uno de los motivos por los que ha perdido tanto tiempo en Singapur y Rusia con el Mercedes. Aun así, Ferrari no solo ha perdido su superioridad en las rectas, sino que ha sido parcialmente más lento en las curvas. Se verá este fin de semana si en Suzuka, un trazado donde es muy importante la carga aerodinámica, los de Maranello vuelven a estar cerca de las flechas plateadas o por encima de ellos.