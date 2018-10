por GTO » Ayer, 16:28

LA JUVENTUS PUEDE SER SU VÍA DE ESCAPELa mala racha de Ferrari que puede acabar con la cabeza de Arrivabene... en la JuventusLa estocada sufrida en Rusia deja para muchos el mundial casi decidido y acerca un nuevo fracaso a Maranello y con Arrivabene, como el máximo responsable de lo sucedido, en el foco de las críticasFoto: Un cuestionado Arrivabene podría estar ante sus últimas carreras al frente de Ferrari. (EFE)Un cuestionado Arrivabene podría estar ante sus últimas carreras al frente de Ferrari. (EFE)La temporada de Fórmula 1 va llegando a su fin y Ferrari se deshace poco a poco como un azucarillo en el café. La estocada sufrida en el Gran Premio de Rusia por Mercedes deja para muchos el mundial casi definido para acercar un nuevo fracaso a Maranello y con Maurizio Arrivabene, como el máximo responsable de lo sucedido, en el foco de todas las críticas. En Italia ya cuestionan su labor y desconfian de su capacidad para maximizar el rendimiento de la escudería italiana.Ferrari lleva tres carreras consecutivas quedando por detrás de sus máximos rivales en la lucha por el mundial y Sebastian Vettel ha visto como su desventaja ha aumentado hasta los 50 puntos con Lewis Hamilton. La situación dentro de Maranello está en su peor momento y Arrivabene cuenta con papeletas para despedirse de la Scuderia a final de temporada, aunque todo eso puede precipitarse con la aparición de la Juventus, equipo gobernado por el mismo grupo empresarial que la Scuderia, la familia Agnelli.Uno de los puntos a favor para la continuidad de Arrivabene es su relación con el CEO de Ferrari, Louis Camilleri, que sustituyó al fallecido Sergio Marchionne. Ambos se conocen muy bien de su etapa trabajando para la tabacalera Philipp Morris, empresa que controla Marlboro y patrocina desde hace décadas a Ferrari. El año pasado, la cabeza del director deportivo de Ferrari pendía de un hilo tras perder el mundial en una mezcla de errores entre piloto y equipo pero en una reunión con Camilleri y Marchionne a la cabeza decidieron que la estabilidad era lo mejor para el futuro de la escudería italiana.¿Hacía trampas Ferrari? El misterioso bajón repentino tras ponerle un sensor la FIAJONATHAN LLATAFerrari se encuentra en una crisis que puede ser clave en el tramo final del mundial de Fórmula 1 y el bajón repentino que han sufrido puede deberse a un nuevo sensor que ha añadido la FIALa Juventus, su vía de escapeArrivabene había conseguido un gran poder para liderar a Ferrari a su antojo tras la muerte de Marchionne pero un nuevo fracaso puede hacer que pierda todo su poder y quizá buscar otro acómodo es la mejor manera para cerrar su relación con la Scuderia. El italiano figura en la lista de posibles sustitutos de Giuseppe Marotta, que este fin de semana anunció que dejará la dirección ejecutiva de la Juventus. Los Agnelli son los actuales propietarios de Exor, un grupo empresarial con el 63,77% del paquete accionarial del club italiano y el 30,78% de FCA, consorcio que agrupa a Fiat, Chrysler, Jeep y Dodge, entre otras marcas.La Vecchia Signora busca a un nuevo consejero delegado después de que Giuseppe Marotta anunciase su marcha a partir del próximo 25 de octubre. Entre nueve candidatos, el nombre de Arrivabene está presente en la lista: ¿Una estrategia de los Agnelli para buscar una salida "amigable" de Ferrari para él tras los resultados logrados este año?Su continuidad al frente de la Scuderia es motivo de debate entre quienes exigen responsabilidades. Errores individuales y colectivos han lastrado a los de Maranello primero en 2017 y ahora en 2018, año en el que su monoplaza ha sido, en ocasiones, el más competitivo de la parrilla. Quizá por estas continuas críticas el propio jefazo de la escudería italiana no vería con malos ojos este cambio de deporte y otros nombres llaman con fuerza a la puerta de Maranello.Mattia Binotto podría ocupar el puesto de Arrivabene. (EFE)Mattia Binotto, el mejor sucesorMattia Binotto podría ser la mejor opción para el futuro de Ferrari. Un hombre de la casa como le gusta a la escudería italiana. Desde que entró en el equipo en 1997 ha ido ascendiendo poco a poco. Jean Todt y Ross Brawn quedaron impresionados con su trabajo en sus primeros años y en 2007 ya fue nombrado ingeniero jefe de carrera bajo el mandato de Stefano Dominicali. A partir de ahí vivió todo tipo de situaciones y cambios de reglamentación que le han llevado a ser una de las personas más importantes dentro de la Scuderia.Su gran salto llegó tras la marcha de James Allison. Pasó a ser el director técnico de Ferrari. El año pasado ya muchos lo veían como el verdadero líder dejando de lado a Maurizio Arrivabene. El propio presidente no ejecutivo de Mercedes, Niki Lauda, consideró a Binotto como “la figura clave”.El estilo de trabajo de Binotto es audaz y siempre buscando el límite del reglamento, como ya lo hemos visto este año con varias polémicas con el SF71H y es la gran carta que juega el suizo para ocupar el puesto del italiano con el que ya tuvo discrepancias durante la temporada pasada por el codiciado lugar en la Scuderia. El 25 de octubre es la fecha marcada para que se elija al sucesor de Marotta en la Juventus por lo que hasta esa fecha no se podrá salir de dudas respecto al incierto futuro de Maurizio Arrivabene.