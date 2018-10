por bigbossf1 » Ayer, 21:24

Yo ya dije hace unos meses que la familia Sainz y Marko no se llevaban muy bien, y que el cambio a Mclaren podía haber sido debido a esto... y no se me creyó, por otra parte, no les está mal que sus juegos les salgan mal(va para ambos), que unos por filtrar y tratar de destabilizar les pase esto y los otros por querer "putear-lo" se les vaya Ricciardo y se metan en un lío, al final esto debe enseñar que si juegas con fuego puedes quemarte y no vale la pena perder lo ganado en pista por estas cosas.



Sobre los equipos, está muy bien ser románticos y solo querer equipos fabricantes, pero no va de esto, la F1 va de que está quien se lo puede permitir, en su día estaba Benetton, una tienda de ropa, ya ves tu o Force india que al final es una compañía aerea y fabricantes de cerveza(me parece que ya no, no lo se) xD no hay que despreciar a ningún tipo de marca que se quiera meter, Red Bull ha echo mucho por el mundo del deporte y despreciarlos me parece un error porque en la propia F1, Red bull ha dado mucho, mas que algunos equipos motoristas que llevan mas de medio siglo aquí y solo hacen que quejarse(y no miro a nadie)