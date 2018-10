Las posibles claves del avance de Mercedes

Con la complacencia de la FIA

Los que sois fieles seguidores de nuestra sección de Noticias, habréis notado que en alguno de nuestros últimos artículos, recalcamos de una forma notoria el posible interés de la FIA para que Mercedes y Hamilton vuelvan a ganar el Título Mundial, a costa de perjudicar o enturbiar el Campeonato con su permisividad con la escudería alemana, mientras a Ferrari, todo y afirmar que está todo en orden y es legal, incluyen un nuevo sensor en los motores Ferrari para monitorizar su potencia y desplazan en cada Gran Premio hasta dos inspectores suyos al box de Ferrari, para controlar de forma constante y cansina, cualquier acción de los pilotos y de los mecánicos en los coches, mientras tanto en Mercedes se libran y siguen presentando novedades en su monoplaza, que les ha reportado sacar una diferencia de casi un segundo respecto a Ferrari, el mejor coche hasta el momento, en solo tres carreras, algo impensable en la Fórmula 1, donde lograr una décima, puede implicar miles de euros en investigación y desarrollo, y mucho tiempo para acertar en cada mejora.Que queremos decir con ello? Que Mercedes hace trampa? No, porque todos los equipos suelen estirar al máximo el reglamento para lograr siempre un avance significativo respecto a sus rivales,... pero si podemos afirmar de forma rotunda, que la FIA es realmente muy permisiva con Mercedes, y que no ejerce presión alguna en la escudería anglo-alemana, permitiendo que de la noche a la mañana, la Scuderia Ferrari que era la única en doblegar a Mercedes, pierda casi un segundo desde hace solo tres carreras.A nosotros, que llevamos muchos años ya de experiencia en este deporte, podemos afirmar que aquí está pasando algo muy raro, y por este motivo nos hemos puesto a estudiar los últimos avances presentados por Mercedes, para que vosotros mismos podáis sacar vuestras propias conclusiones.En Bélgica, la balanza parecía haberse inclinado irreversiblemente a favor de Ferrari el fin de semana en Spa Francorchamps. Sin embargo, este no era el principio del dominio de Ferrari, sino al parecer iba a ser el fin. El mismo Toto Wollf, había indicado en su momento que a pesar de la derrota en Spa, ese fin de semana pudieron encontrar la clave para volver a tomar la delantera en la carrera por el desarrollo: "Entendimos mucho en Spa. Perdimos la carrera, pero por otro lado, entendimos porqué perdimos tanto a la salida de La Source. Tenemos una idea sobre dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos, y llegamos a Singapur esperando que esta idea fuera correcta".En Singapur, Mercedes presentó una nueva llanta que permitió a los frenos traseros como a los neumáticos, evitar el sobrecalentamiento mediante un sistema de refrigeración mejorada, y con ello alargar la vida de los neumáticos.Mercedes presentó en Rusia una suspensión diferente. El W09 parece tener un sistema de control de suspensión hidráulico que controla la altura del coche, permitiendo que la altura desde el suelo sea constante. Vettel enseguida se percató del funcionamiento de esta suspensión, y una vez finalizó el Gran Premio se acercó a observar el coche de Hamilton, para intentar descubrir su secreto.Según observaciones de Giorgio Piola, para Motorsport Italia, Mercedes parece estar utilizando una especie de simulación de tracción en las cuatro ruedas. Piola la llama "simulación" y aclara, que en caso de que no fuera el caso, sería tracción en las cuatro ruedas lo cual está prohibido por el reglamento. Mercedes habría reflotado un concepto desarrollado hace varios años en el Benetton B193B, aunque este concepto nunca se trasladó a las pistas. Este sistema conlleva una combinación del funcionamiento de la suspensión hidráulica con el break-by-wire, el diferencial y otras funciones del motor.Mercedes además, se especula que podría haber hecho ganancias por otra ruta. Según Autobild, fuentes fiables en el paddock indican que Mercedes, además, habría logrado copiar el sistema de Ferrari de la entrega de energía desde sus baterías. Pero en cambio la FIA no controla en los coches alemanes su flujo de energía, algo que si ha hecho en los coches con motor Ferrari, al instalarles un segundo sensor.Mercedes y Ferrari han fluctuado en rendimiento durante todo el año. Mercedes parece haber recuperado el dominio tanto en motor como en eficiencia aerodinámica desde el Gran Premio de Bélgica en adelante. Cuál es el verdadero motivo? Hasta ahora son sólo especulaciones, pero tal vez, alguno de estos datos pueda orientarnos acerca de cuál es la clave que invirtió los papeles en el campeonato. Porque más allá de estrategias y/o errores, o falta de ellos por el lado de los pilotos, el aspecto técnico sigue teniendo una preponderancia enorme en el destino de este campeonato 2018. Pero lo que no aceptamos es que la FIA sea tan permisible con Mercedes.Fede García (Redacción de Noticias)Fuente: http://www.fanat1cos.com - © 2018