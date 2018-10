por AriVatanenF1 » Ayer, 01:15

Por una vez, creo que tiene fundamento el razonamiento a los males de la Scudería. No sé si ganaría o no el mundial con él aquí, pero desde luego no permitiría los aires que está cogiendo Arrivabene, ni la anarquía.



No es sólo el factor emocional, es como ha dicho Trupon, perder al líder. Y cuando pierdes un líder y no tienes sustituto, la organización se viene abajo.