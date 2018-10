por meteoro » 08 Octubre 2018, 22:02



El mítico ingeniero Forghieri pide a Arrivabene que se calle

Hay un dicho que afirma que "por la boca muere el pez" y eso es más o menos lo que le ha dicho Mauro Forghieri, negro sobre blanco, a Maurizio Arrivabene: "Hablas demasiado", una frase que en el Lejano Oeste era previa a desenfundar las pistolas… Aunque obviamente a sus 83 años Forghieri no aspira a dirigir de nuevo los destinos de los rojos.Un día hablare de mis ingenieros favoritos de Fórmula 1. Mientras tanto, me contentaré con decir que uno de ellos es Mauro Forghieri. Para mí, Mauro fue el último ingeniero poeta, capaz de construir un F1 o un coche potencialmente ganador de Le Mans, cambiar un diseño entre dos Grandes Premios e incluso diseñar un V12 para sus criaturas.Obviamente no lo hacía solo. Pero, desde luego, sus ayudantes no eran numerosos, ni disponíaN de los medios actuales. Todo se hacía a base de dibujo y regla de cálculo. A los 27 años, Enzo Ferrari lo nombró director técnico de la Scuderia, justo cuando acababa de fichar a John Surtees. Ya intervino en el desarrollo del mítico 250 GTO, el coche más cotizado de la historia de la automoción, creó los 250 y 275 LM; los P2, P3 y P4; los numerosos F1, especialmente la serie 312 de la que se derivó un Sport Prototipo. Bajo su mandato técnico John Surtees, Niki Lauda y Jody Scheckter fueron campeones del mundo. Todo esto antes de pasar a Lamborghini en 1987, trabajar en la recuperación de Bugatti –cuando la firma era de Romano Artioli– o fundar su propia ingeniería, Oral.A sus 83 años todavía mantiene actividad y sobre todo, hace de comentarista invitado para la televisión italiana y otros medios. Y sin pelos en la lengua. En una colaboración con el portal web italiano Formula Passion, Forghieri arremetió contra Maurizio Arrivabene y si no pidió explícitamente su cabeza, sí que dijo claramente que haría bien en hablar menos, incluso en callarse."Desde que nos falta Sergio Marchione, Maurizio Arrivabene ha comenzado a hablar sin darse cuenta que ha centrado la comunicación sobre sí mismo en lugar de hacerlo en favor del equipo. En estos momentos por los que está atravesando el Cavallino, Arrivabene debería entender la importancia de esta callado y de lavar la ropa sucia en casa. Algunos de los comentarios se los podía haber ahorrado, han creado profundas divisiones y heridas internas… Buscar públicamente culpables y coartadas sólo abre brechas entre los propios hombres que en estos momentos deben de tener la moral por los suelos", dice Forghieri en su articulo.Lo peor es lo que viene después. Serias dudas sobre el futuro inmediato de Ferrari… incluso a medio plazo. "Seguramente los hombres de Ferrari deben preguntarse qué sucederá, quién trazará la hoja de ruta a seguir, quién manda realmente. En el grupo FCA no veo hombres con experiencia sólida en lo que es la competición y tampoco lo veo en las personas que están al frente de Ferrari ahora. Son personas de talento, sin duda, pero se necesita alguien que además tenga experiencia".Para Forghieri esto, en estos momentos, arroja muchas incógnitas sobre 2019, "un año que puede estar plagado de desilusiones", precisamente porque parece haberse desatado una cierta 'caza de brujas', la búsqueda del espía que ha filtrado el tema del doble sensor, aunque que quiera desviar la atención hacia la FIA no ayuda a trabajar cara al futuro. "En una situación de este tipo hay que pensar no sólo en el campeonato esfumado, sino sobre todo en el coche nuevo y en lo que hay que hacer para el próximo año. El cicatrizar heridas y la reconstrucción presentan connotaciones nada fáciles".Parece que Forghieri da un diagnóstico sobre el problema que asusta. Una descomposición interna que parece la sufrida por McLaren en lo que a la F1 se refiere, que recuerda a los 21 años de abstinencia tras aquel título que ganó Jody Scheckter… pero el mito del Cavallino es muy fuerte, sobrevivirá… aunque es imposible predecir los años que perdurará esta sequía… que cumple ya su primera década.Quizás es eso lo que intuyó Fernando cuando decidió macharse de Ferrari. Posiblemente es eso lo que haga que Sebastian Vettel se piense muy mucho su futuro en Maranello. Incluso lo que quizás haga que Max Verstappen, al que muchos dan como futuro hombre de Maranello, se lo piense dos veces.Y mientras tanto, Arrivabene ya sabe lo que le aconseja Forghieri: "en boca cerrada no entran moscas".