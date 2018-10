por bigbossf1 » Ayer, 16:06

GTO escribió: Si, si muy disputado, solo gana de 67 puntos a falta de 4 carreras.

Podria correr solo dos carreras y aun así, ha ganado. Es muy disputado si... y así 5 años distorsionando la realidad.

Un mérito tremendo si... Ferrari a estado al nivel unas cuantas carreras ¿y? al final, lo de siempre para el que lo quiera ver claro. Mercedes decide, un poquito de espejismo, luego dicen, hasta aquí, y ahora a dominar y pasearnos...



justificar lo injustificable como siempre, con aquello de esto ya paso antes, y el 2019 otra vez lo mismo, y el 2020 tambien, y luego pediras que no hagan cambio de motor para 2021.

hay que ver las carreras, no solo los puntos,tu solo miras los puntos y hay que ir mas allá, esta temporada Ferrari ha estado delante de Mercedes en gran parte de la temporada, defino estar delante como tener mejor coche, no por una gran diferencia, mas bien por poco, a eso no se le puede llamar nunca dominar, el problema es que en este caso los puntos distorsionan la realidad, Vettel como piloto ha echo muchos errores, Ferrari como equipo ha echo muchos errores, Hamilton como piloto ha estado casi perfecto, Mercedes como equipo han estado casi perfectos, esto hace que, a pesar de ferrari tener mejor coche por poco los otros hayan sacado mas rendimiento, porque trabajaron mucho mejor, por eso digo que Hamilton,y también lo puedo decir de Mercedes, van a merecer este campeonato como ninguno de los que han ganado,será el mejor, y ferrari debería mirarse muchas cosas,no echar gente,que es lo que hacen siempre y no arreglan nada así,sino mirar analizar y si este año han estado ahí,mejorando esto mas una mejor evolución,pueden ganar,nos lo demostraron ya el año pasado,pero este año aún mas.La cosa, que me voy del tema es, que ahora se junta esto en que Mercedes ha mejorado el coche y/o ferrari lo ha empeorado(se habla que algunas de las últimas piezas nuevas de ferrari no han funcionado y han tenido que revertir),si a eso le sumas mejor piloto,mejor equipo y ahora encima tienen mejor coche pues claro, en estas carreras y las que vendrán dominan,cosa que en toda la temporada no hemos visto, pero una vez mas, solo te quedas en los puntos y en lo superficial,no verás que si ferrari se pone la pilas ya no este año obviamente, pero si el que viene, pueden ganar a mercedes, cosa que si no la hubieran liado tantas veces, ya podría haber ocurrido este año.