La prensa italiana: "Los títulos de Vettel hoy parecen un regalo"

El país quiere la victoria de Hamilton lo antes posible para acabar con la agoníaHamilton sale en defensa del alemán y pide respetoNuevo ataque de la prensa italiana contra Sebastian Vettel y Ferrari. Los medios de comunicación del país de la Scuderia sufren los errores del equipo nacional y prefieren que la agonía termine lo antes posible. Paralelamente se preguntan de dónde salieron los títulos que logró el alemán con Red Bull.A la prensa italiana no le contenta la situación de Ferrari, sobre todo después de que la Scuderia, tras varios años, se postulara como favorita para conseguir el campeonato 2018. La impotencia que siente el pueblo italiano les lleva a preguntarse dónde está el Sebastian Vettel que logró cuatro títulos con Red Bull."A los ojos de la mayoría, los cuatro títulos consecutivos de su tiempo en Red Bull hoy parece que son el regalo espléndido de un monoplaza reglamentario perfecto que pudo ofrecer a sus pilotos una ventaja tal como para convertirlos en fenómenos", escribe el diario italiano Il Giornale.Los diarios italianos cuestionan las habilidades de Vettel para ganar sin un coche perfecto y comparan sus años en Ferrari respecto a los de Fernando Alonso. Al contrario que el español, que tampoco logró el título con los de rojo, el alemán no ha sabido mantener su prestigio."Fernando Alonso, su predecesor, salió de Ferrari, pero nadie cuestionó sus cualidades, ni sus títulos conquistados anteriormente", añaden en esta publicación.Para la prensa italiana, los resultados de Vettel son consecuencia de una crisis interna que es incapaz de superar. Así, el país pide que el Campeonato se resuelva lo antes posible para acabar con esta agonía."El alemán amplía su colección de errores fatales destruyendo una salida fantástica. Estos errores expresan el malestar que tiene dentro el tetracampeón, que experimenta una crisis de confianza. Tal vez sería mejor para Ferrari terminar de esta manera, ¿qué sentido tiene prolongar la agonía?", asegura Corriere della Sera."Ferrari está en ruinas. Los estrategas cometen errores, tienen a un piloto que no aprende de los errores, un jefe de equipo que ataca a su escudería y un coche en declive. Antes de Monza se podía imaginar este fracaso", cuentan en La Gazzetta dello Sport."Quizás es mala suerte, pero también está el hecho de que Sebastian Vettel ya no hace nada bien", opinan en La Stampa."El problema sólo puede ser el equipo y sus pilotos. Vettel está en una crisis existencial grave", señalan en Corriere dello Sport.Los diarios italianos aseguran que la lucha con Max Verstappen en Suzuka fue la gota que colmó el vaso. No seleccionar el momento adecuado para atacar fue un error carísimo para Vettel, según la prensa. Tampoco les gusta la gestión de Maurizio Arrivabene, al que ya le han pedido que se calle."Mientras que Hamilton alcanza el récord de Fangio, Ferrari suspende. Vettel optó por el peor momento para perder y Ferrari se desintegra bajo el mandato de Maurizio Arrivabene, que critica a su gente", subrayan en La Repubblica.HAMILTON DEFIENDE A VETTELSebastian Vettel ha encontrado el mejor de los defensores. En unos momentos en los que la prensa italiana y buena parte de la internacional se ceban sobre el cuatro veces campeón del mundo, ha sido Lewis Hamilton el que ha abogado por Sebastian."Los medios de comunicación deberían mostrar más respeto por Sebastian. No os podéis imaginar lo duro que es para cualquier deportista hacer lo que hacemos a nuestro nivel", ha compartido Hamilton en Instagram hace unas horas."Se espera que, como humanos que somos, cometamos errores, pero lo que cuenta es cómo los superamos", ha agregado.Tiene razón Lewis. Él más que nadie sabe que a un campeón no sólo se le juzga por sus estadísticas, sino por el nivel de los rivales que ha tenido que batir. Que todo campeón necesita otro gran campeón que de fe de lo alto que está el listón.El británico sabe perfectamente que el alemán se enfrenta a una doble presión: la de conseguir victorias y títulos y a la de ser piloto de Ferrari. Un papel en el que son más los grandes que no han conseguido esa corona que los tifosi les pedían –Mansell, Prost, Alonso, etc.– y que no siempre es porque no se hayan dejado la piel.Los tres citados –Mansell, Prost y Alonso– estuvieron luchando hasta el final por lograr títulos. Estuvieron muy cerca de ellos, incluso en más de una ocasión los perdieron en el último momento. Pero el dicho de que 'el segundo es el primero de los que pierde' pesa como una losa sobre los pilotos de Ferrari.Y es que en Ferrari los tifosi buscan en sus pilotos ese halo mágico que supla con creces las carencias que muchas veces tiene su mecánica, su aerodinámica o su equipo. Y eso acaba provocando la implosión del mismo.Se está más tiempo buscando el milagro fuera, buscando al próximo campeón, que trabajando de forma sólida y paciente. No lo olvidemos, Maquiavelo era italiano.