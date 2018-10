por AriVatanenF1 » hace 41 minutos

Yo no creo que no puedan, es que directamente no hay una que destaque lo suficiente o esté a un nivel F1. Y desde luego, no creo que los patrocinadores pusieran escollos, más bien al contrario. Cualquiera se frotaría las manos al poder patrocinar a la primera mujer en tantos años piloto de F1, y si llegase a tener posibilidades de ser campeona, imaginaos la de márketing que se podría hacer.



A día de hoy el discurso victimista de que las oportunidades no las hay... Lo que no hay es nivel y porque seas mujer no te van a dar vía libre. Y que una piloto como Jordá, que allá donde ha ido precisamente ha destacado por su mediocridad, haya estado en la F1 es puramente márketing.