por GTO » hace 53 minutos

TORO ROSSO DA BUENAS SENSACIONESLa sonrisa pícara en Red Bull al comprobar su motor Honda en el ratón de laboratorioHonda, tras tres años de sombras en McLaren, empieza a crecer junto a Toro Rosso y en Red Bull, la jugada de usar a los de Faenza como banco de pruebas, puede ser clave para la próxima temporadaPocos olvidaran el grito de Fernando Alonso en 2015 y en Suzuka: “¡Motor GP2!”. En relación al pobre rendimiento que estaba dando Honda en McLaren. El asturiano dio donde más dolía a los japoneses y en su casa para buscar una reacción que nunca llegó. La culpa de todos los males, como se decía en Woking. Ahora, el fabricante japonés, tras tres años de sombras en la escudería británica, empieza a crecer junto a Toro Rosso y, en Red Bull, la jugada de usar a los de Faenza como banco de pruebas puede ser clave para la próxima temporadaToro Rosso se ha convertido esta temporada en un ratón de laboratorio. Numerosas pruebas, cambios de motor y sanciones. En concreto, el monoplaza del piloto neozelandés, Brendon Hartley, ha montado ya siete turbos, siete MGU-H y siete MGU-K, en una temporada en la que recordemos, debía ser completada con un máximo de tres unidades de los distintos elementos de la unidad de potencia, dos en algunos casos. Resulta fácil pensar en que Honda está haciendo estas pruebas, montando diferentes elementos en el coche de Hartley y el de Gasly para poder tener datos comparativos más evidentes de cara a la próxima temporada donde el fabricante japonés tendrá que dar el máximo para que Red Bull pueda ganar carreras.Por ahora, la evolución es buena a pesar de pasar por baches que hacían saltar las alarmas. Los italianos han dado un salto en este último tramo de la temporada y los dos Toro Rosso se colaron en la Q3 del GP de Japón por primera vez esta temporada al utilizar un nuevo mapa motor de clasificación. Desde 2017, en Mónaco, no lo lograban con Pierre Gasly y Carlos Sainz en el equipo. Un Gasly que llegará a Red Bull el año que viene y también podría ser clave en la evolución al haber convivido un año con los japoneses.La única opción que pasó por la cabeza de un precipitado Vettel antes que estar en su casaJONATHAN LLATAVettel cerró un Gran Premio de Japón de Fórmula 1 para olvidar, acabó rendido ante la realidad y justificando su incidente con Verstappen con lo provocado por Ferrari en la clasificación.“Honda va en la dirección correcta”A pesar de ser una escudería satélite, los de Faenza se encuentran en una buena posición, algo que no pierden de vista en Red Bull. El propio Max Verstappen reconoció que no podía evitar echar un ojo a lo que hacía Honda cada fin de semana. Esta temporada de prueba con los italianos puede ser fundamental para un 2019 de éxitos en la escudería austriaca después de también acabar a palos con su fabricante, Renault.“La última versión de la unidad de potencia nos ha ofrecido datos muy esperanzadores”, afirmaba desde el trazado japonés Toyoharu Tanabe, director técnico de Honda. “Es evidente que en Sochi aún había mucho trabajo que hacer en según qué áreas relacionadas con la entrega de potencia. El paso adelante que se ha dado aquí es considerable”, añadía Hartley. “No hay duda de que tenemos más potencia y de que aquellos déficits de Sochi se han resuelto”, proseguía el neozelandés, que se colocó el sexto en parrilla, su mejor resultado hasta el momento.“Honda está dando pasos adelante muy grandes. La nueva versión del motor es fantástica y ya está por delante de Renault”, afirmaba hace unos días Franz Tost, director deportivo de Toro Rosso. “No puedo dar detalles técnicos de cómo está trabajando Honda, pero sí estoy en condiciones de decir que va en la dirección correcta”.El Toro Rosso de Hartley seguido por el Red Bull de Ricciardo en Suzuka. (Twitter: @ToroRosso)¿Rivales reales de Mercedes y Ferrari?La distancia que está separando a Mercedes y Ferrari de Red Bull en estos momentos es muy amplia. Es cierto que en circuitos lentos y de mayor aerodinámica los austriacos han mostrado su potencial. Véase de ejemplo el GP de Mónaco. Pero este último año de relación con Renault ha sido para olvidar y ahora montar un motor completamente nuevo es realmente complicado de ajustar a un monoplaza y que a las primeras de cambio te coloque arriba. Todo lleva un proceso de adaptación y ahora mismo Ferrari y Mercedes están demasiado por encima para ver a los de Christian Horner luchando de tú a tú.El otro apartado donde se podría agarrar Red Bull para acercarse a la cabeza es la nueva reglamentación de 2019. Las modificaciones aerodinámicas han sido aprobadas y los equipos deberán adaptar sus alerones delantero y trasero, así como los conductos de refrigeración de los frenos, para la próxima temporada. "El motor Honda parece fuerte ahora y Red Bull es un buen equipo, ya no hay un patrón que dice que un equipo domina en cierta pista. La mayor influencia la tendrán las reglas aerodinámicas nuevas. Eso pondrá todo patas arriba. Cualquiera puede encontrar una laguna, traer una innovación o simplemente entender mejor cómo funcionan los coches que los demás. Hay una gran incógnita en las reglas del próximo año e incluso podría suceder que equipos que no estén en el radar en este momento estén avanzando", aseguró Toto Wolff, jefe de Mercedes.Los cambios son escasos y no tan determinantes como será en 2021 pero se desarrollan partes del coche vitales para su funcionamiento aerodinámico, especialmente en lo que respecta al alerón delantero, que define el tratamiento del flujo de aire alrededor de todo el coche. En estos apartados la escudería de bebidas energéticas siempre ha conseguido sacar un gran potencial y si consiguen dar con la tecla en este apartado y Honda funciona podrían estar mucho más cerca. De momento, a alguno en Milton Keynes se le está dibujando una sonrisa pícara al pensar en esta posibilidad y que McLaren tiró tres años a la basura.