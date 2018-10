por GTO » hace 44 minutos

Arrivabene: “El título parece imposible pero nosotros desafiamos lo imposible”El jefe de la Scuderia Ferrari intentará con su equipo desafiar y conseguir lo imposible en las cuatro carreras y 100 puntos aún en juego, declaró a la web oficial de la Fórmula 1La Scuderia Ferrari ha visto como en las últimas carreras el Mundial de F-1 se le ponía pero que muy cuesta arriba. Lewis Hamilton está en su mejor momento, con seis victorias y dos segundos en los últimos ocho GG.PP. disputados. Pero con cuatro carreras y 100 puntos aún en juego, Ferrari no lanza la toalla y confía en las cambien las tornas. El próximo GP de Estados Unidos, en el circuito de las Américas, en Austin (Texas), despejará las dudas.Maurizio Arrivabene, jefe de la Scuderia Ferrari, intentará con su equipo desafiar y conseguir lo imposible, según declaró a la web oficial de la Fórmula 1: “Sé que la situación parece imposible. Pero nuestro trabajo a veces es desafiar lo imposible. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer para las futuras carreras”Además Arrivabene demostrando el espíritu de su equipo y la carga de responsabilidad, defiende a su equipo, su actuación y rendimiento, explicando los condicionantes: “Ganamos y perdemos juntos y yo soy el responsable final. Pero tengo que decir que en cuanto a la carrera en Japón, el equipo y los pilotos, reaccionaron muy bien. Tuvimos circunstancias durante la carrera que nos impidieron subir al podio. Pero al menos el podio estaba a nuestro alcance y los coches, aunque dañados…. iban bastante bien”.Este año el incidente en Japón con Max Verstappen perjudicó seriamente a Sebastian Vettel, que parecía tener un gran rendimiento. El jefe de la Scuderia defiende al tetracampeón alemán: “¿Por qué lo tenemos que hablar? No es un error. Si miras, tenemos la noticia de la penalización muy, muy tarde, Sebastian estaba haciendo su trabajo y que yo sepa, su coche estaba en el interior, así que si quieres hablar de incidentes de carrera, acepto esta versión, pero el hecho es que no hemos sido capaces de explotar todo nuestro potencial”.