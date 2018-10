por GTO » 15 Octubre 2018, 20:04

LA FÓRMULA 1 NO CAMBIARÁ EL SISTEMA DE PUNTUACIÓNEl Grupo de Estrategia planteó un cambio en el sistema de puntos que al final no llevará a cabo.Cambios puntuaciónDebido a que los seis primeros puestos de la parrilla parecen estar adjudicados de manera automática cada fin de semana y, en busca de más emoción para el espectador, la Fórmula 1 consideró implantar un nuevo sistema de puntuación.El Grupo de Estrategia planteó dar puntos hasta el vigésimo clasificado, es decir, que todos los pilotos de la parrilla puntuarían en cada carrera, proponiendo como alternativa que solo puntuasen los primeros quince pilotos.Esa idea no fue bien acogida por el paddock. Fernando Alonso fue uno de los que prefirió que el sistema de puntuación se quedase tal y como estaba.Charlie Whiting admite que si hubiera habido consenso con todos los equipos, lo hubieran podido incluir, aunque no se descarta que se pueda estudiar para los próximos años. "Es algo en lo que, si todos hubieran estado de acuerdo, consideraríamos introducirlo en 2019".El último cambio que se vio en el sistema de puntuación fue en 2010, que hasta entonces solo puntuaban los ocho primeros, cambio que se introdujo en 2003.