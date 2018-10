por elmusiloco » 16 Octubre 2018, 09:02

GTO, gracias por el artículo.

Personalmente y aún de pequeño, las carreras de F1 siempre me levantaron pasión y no me perdía un minuto, no me daban lugar para quedarme dormido. Me asombra un poco que alguien que ha dedicado su vida a las carreras sí se aburriera tanto al punto de quedarse dormido.



Creo que a esta altura él mismo se está dando cuenta de lo poco que valen estos campeonatos con un coche tan dominador. ¿Parrilla invertida? Ya hemos visto salir a él o a cualquiera de los otros 5 con "verdaderos coches de F1" y no hace mucha diferencia para ellos. El tema pasa por otro lado y está claro que mientras dure él no va a querer largar ese asiento.