por elmusiloco » 18 Octubre 2018, 09:47

Yo sigo sin ver la mala elección de Alonso fuera de la pista. Cuando Renault anunció sus intenciones de dejar la F1 (una de las tantas), cambió de equipo.

¿Cerró esta puerta? No, porque lo volvieron a contratar más tarde.



En tanto fichó para McLaren. Acierto total en cuanto a coche el problema fue de nacionalismo británico, algo fuera del control de cualquier piloto que no tuviera esa nacionalidad. Y los mismos directivos Whitmarsh, Dennis y demás reconocieron su error con el tiempo.

¿Cerró esta puerta? No, porque lo volvieron a contratar más tarde.



Vuelta a Renault hasta que se abrió la posibilidad de fichar en Ferrari. ¿Mala elección? Creo que Ferrari siempre es una buena elección a priori. Obviamente esto es F1 y hay cierta imprevisibilidad pero esto aplica a cualquier piloto de cualquier época. No logró titulos pero el nivel de lucha que presentó con un coche inferior lo pusieron a un nivel que pilotos con más palmarés nunca alcanzaron. Aquí es cuando se convirtió en leyenda.

Se va de Ferrari ¿Mala elección? Dijo que ya no le interesaba seguir siendo segundo y de hecho es lo que ha pasado con Ferrari desde entonces: acierto total.

¿Cerró esta puerta? No sabemos. De cuatro equipos uno no existe más (Minardi) y dos lo volvieron a contratar (Renault y McLaren). En todo caso sería la excepción a la regla, lo cual no está nada mal.



Vuelta a McLaren. Una apuesta valiente. El único equipo que presentaba alternativas para enfrentar a Mercedes. No salió, es fácil decirlo ahora.

¿Cerró esta puerta? No, porque sigue ligado al equipo que lo ha contratado dos veces.



Hasta aquí un poco los hechos.

Después viene la prensa amarillista británica:

Red Bull: nunca ningún piloto campeón ha fichado para los "tacaños" de Red Bull (en cuanto a sueldo de pilotos). Nuevamente es fácil decirlo ahora pero haber pescado el momento dulce de RBR en 2008-2010 hubiera sido como ganar la lotería.

Mercedes: muy parecido al caso anterior, otra vez es fácil decirlo ahora. Pero también haberlo pescado en el momento justo era ir a un equipo de mitad de tabla y esperar lo mejor. Y cuando llegó lo mejor ya no había sitio para un campeón como él. Ha pasado infinidad de veces en la F1.



En fin cada uno elija: los hechos o la prensa amarillista británica.