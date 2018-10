por GTO » 15 Octubre 2018, 21:10

DE CARA A 2019Toto Wolff: "Las nuevas reglas aerodinámicas podrían cambiar el orden en la parrilla de F1"Durante las últimas temporadas de Fórmula 1, hemos visto cómo la hegemonía de Mercedes se iba diluyendo a favor de Ferrari, e incluso de Red Bull, como ha ocurrido en la presenta temporada, donde el equipo de Milton keynes ha logrado arrebatarle tres triunfos a las dos grandes escuderías. Una situación que podría magnificarse el próximo año. Así al menos lo considera el jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien cree que los cambios aerodinámicos en el reglamento de cara a 2019 podrían dar un vuelco al Campeonato y hacer que equipos que a día de hoy no luchan por los triunfos pudieran encontrar un rendimiento a la altura de los mejores, pues la clave será comprender el funcionamiento de los nuevos monoplazas antes que el resto de adversarios, lo que implicaría una importante ventaja en el Mundial.Recordemos que, entre otros aspectos, el año que viene se implementará un cambio para hacer que los conductos de freno de los coches presenten un diseño más simple que ayuden a mejorar las carreras, así como un alerón trasero más ancho y profundo en los monoplazas que haga más efectivo el empleo del DRS. Del mismo modo, y con el objetivo de propiciar más adelantamientos durante los Grandes Premios (un tema que ha generado mucha controversia en torno al deporte), el alerón delantero, con un diseño más sencillo que el actual, será 200 milímetros más ancho y 25 milímetros más profundo.Wolff celebra el doblete de Mercedes en SuzukaTodo puede cambiar el próximo año"Creo que el mayor impacto que vivirá la Fórmula 1 el próximo año tendrá que ver con las reglas aerodinámicas, que serán completamente nuevas. Eso va a poner todo del revés en la categoría. Alguien podría encontrar una laguna o una innovación, o comprender cómo funcionan estos coches antes que lo hagan otros. Creo que hay una gran variable en esas reglas de cara a la próxima temporada, e incluso podríamos tener arriba equipos que a día de hoy no lo están", ha explicado en unas declaraciones recogidas por Motorsport.Por otra parte, Wolff no duda en admitir que, según su criterio, Red Bull será un rival a batir desde la primera carrera de la próxima temporada, ya que considera que el motor Honda ha dado un notable paso adelante y podría formar una gran conjunción con el equipo austriaco: "Definitivamente, Red Bull podría ser un equipo competitivo desde principios de 2019. Como hemos comprobado, ya no hay más patrones, pues no existe un equipo que domine cada tipo de circuito. La situación ha cambiado, y el motor de Honda parece realmente muy potente en estos momentos; además, Red Bull es un equipo muy competitivo", ha destacado a modo de conclusión.Veremos, pues, cómo afectan estas nuevas reglas aerodinámicas a la competición, y si finalmente algún equipo de la zona media de la parrilla da un salto cualitativo y se convierte en un candidato a rivalizar por las victorias. Force India podría ser uno de ellos, pues se ha erigido como la escudería con mayor evolución a lo largo de la presente campaña, y todo ello a pesar de haberse enfrentado a un cambio de propietarios y abordar un cambio de identidad.