Hakkinen defiende a Vettel

Y afirma que no se equivocó al intentar adelantar a Verstappen

"Fue un error intentar superar a Max? No, no lo fue. Sebastian sabía que tenía que empujar y cuando estás intentando recuperar posiciones al inicio de la carrera tienes que tomar riesgos. Él tenía una urgencia real por colocar su coche en posición de luchar con los Mercedes, así que cuando vio un lugar a la izquierda del auto de Max, fue por él", afirma Hakkinen.



"Como ya sabemos, no funcionó. Max cerró su línea y los autos se tocaron. Si Sebastian hubiera adelantado exitosamente a Max, hubiera sido un héroe y quizás habría podido presionar a los Mercedes. Simplemente no funcionó, pero no puedes culparte por intentarlo".



Hakkinen encontró similitudes entre el intento de Vettel y el recordado adelantamiento que él mismo protagonizó sobre Michael Schumacher en Spa-Francorchamps hace 18 años. "Mucha gente me pregunta por mi maniobra de adelantamiento al Ferrari de Michael Schumacher en el Gran Premio de Bélgica en 2000, cuando fui por la derecha del BAR de Ricardo Zonta a 300km/h. Funcionó y gané la carrera. Pero si Ricardo se hubiera movido 50 centímetros a la derecha hubiéramos chocado, y en vez de señalarme como una superestrella, las cosas hubieran sido muy diferentes".



"Para ganar un Campeonato del Mundo tienes que tomar riesgos, es la naturaleza de la Fórmula 1. Algunas veces ganas y otras pierdes pero es cuando dejas de tomar riesgos que tienes un problema", advirtió.

