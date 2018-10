por GTO » 17 Octubre 2018, 15:14

LOS CRUCES DE DECLARACIONES NO CESANVerstappen y Renault a raquetazo limpio para finiquitar su relación de la peor maneraRed Bull y Renault van a cerrar su relación en la Fórmula 1 a golpes. La decisión de la ruptura llevó a una amarga guerra de declaraciones que continúa hoy en día y parece no tener fin¿Cómo acabar a palos una de las uniones más exitosas de la F1 moderna? Con Max Verstappen todo es posible. Red Bull y Renault van a finiquitar su relación de la peor manera posible. La decisión de la ruptura llevó a una amarga guerra de palabras entre ambas escuderías que todavía colea. “Una cuestión comercial”, así calificó Cyril Abiteboul, Director General de la escudería francesa, el cambio de fabricante. Honda, sin embargo, también ha tenido una serie de temporadas para olvidar, que culminaron en un ruidoso divorcio con McLaren y en una nueva relación con el equipo de desarrollo de Red Bull, Toro Rosso.El holandés es el que más ha atizado a los de Enstone desde que se conoció el cambio por Honda. Lleva desde casi el inicio de la temporada justificando el mal rendimiento de su Red Bull, en comparación a Ferrari y Mercedes, por el escaso potencial del motor Renault, ese mismo fabricante que fue clave en los cuatro títulos de la escudería austriaca. Ante las continuas críticas, ni Bob Bell, asesor técnico de los de Enstone, ni Abiteboul, se han podido quedar callados y se ha abierto una guerra que llegará su final cuando acabe la temporada y toque dar el paso a Honda."Su coche le ha abandonado"La última batalla que han protagonizado ha tenido lugar tras el Gran Premio de Japón. En una entrevista en su página web personal, Verstappen declaró que su equipo está satisfecho con el desarrollo que ha visto del motor Honda y cree que el fabricante japonés ya ha avanzado más allá de las capacidades de Renault después de que los dos Toro Rosso se colaran en la Q3 en Suzuka. "La Q3 fue una buena una sesión y estuvieron por delante de Renault, que es el equipo de fábrica. Creo que el Toro Rosso no es tan fuerte en general, pero se puede ver que Honda está avanzando".Quien salió esta vez a contestar las opiniones del joven piloto holandés fue Bob Bell. El irlandés aseguró que el problema no procede exclusivamente de Renault, sino que Red Bull también ha tenido algo de culpa en la débil fiabilidad de los motores y criticó el comportamiento del piloto. "Con Verstappen todo tiene que hacerse rápidamente porque es joven y tiene prisa. Quiere ganar porque sabe que tiene el potencial para hacerlo. Está decepcionado porque su coche le ha abandonado y culpa a nuestro motor. No hacemos ninguna diferencia entre los motores que utilizamos para nuestro propio equipo y nuestros clientes. En teoría, podría ser que la forma en que Red Bull coloca el motor en el coche tenga consecuencias en el rendimiento. O quizás sólo tengan mala suerte"."Renault ya sería campeón del mundo"El intercambio dialéctico entre Verstappen y Renault ha vivido varios capítulos más esta temporada. Una historia que comenzó a calentarse en España donde Abiteboul criticó la falta de lealtad y compromiso de Red Bull y que explotó en Hungría con la famosa radio del holandés: “¿Tío, de verdad? ¿No puedo seguir? ¡No me importa si este jod… motor puede reventar! ¿Qué jod...broma es esta, todo el jod…rato?".Con el enésimo fallo de motor, Max no paró y afirmó que Renault "ya sería campeón del mundo" si Abiteboul no "se centrara en mí todo el tiempo". Los comentarios del piloto de Red Bull, hechos en la televisión holandesa, continuaron una guerra de palabras con el jefe de Renault en la previa para el Gran Premio de Rusia. Todo esto comenzó cuando Verstappen explicó por qué Red Bull regresó a la versión antigua del propulsor francés lo que conllevó una penalización de posiciones. Dijo que era porque temían que no funcionase bien en circuitos de alta altitud como México o Brasil.“Creo que es justo decir que cualquier motor no funciona tan bien a gran altura, pero diría que el incremento de potencia que hemos visto habría sido igual en una pista como México, por lo que no, no estoy de acuerdo con los comentarios de Verstappen, en general. Creo que debería centrarse en el coche”, indicó Abiteboul durante la rueda de prensa de la FIA en Rusia. "Verstappen es un usuario muy exigente y no especialmente callado", añadió. Claras muestras de un divorcio que puede poner picante a la temporada que viene si Honda funciona a la perfección en la escudería austriaca.El Red Bull no ha estado a la altura de Ferrari y Mercedes esta temporada. (EFE)"Red Bull no actuará igual que McLaren"El joven Max ya está deseando unirse a Honda la temporada que viene. El holandés sabe que los japoneses llevan cuatro años de fracaso en fracaso y que prácticamente se han hundido en la miseria con McLaren, pero asegura que todo cambiará la próxima temporada con Red Bull. Ha explicado que la asociación Red Bull-Honda funcionará de forma muy distinta a cómo funcionaba con McLaren y ello se debe al diferente enfoque de la escudería energética. "Nosotros indicamos que queremos la mayor potencia posible y, a cambio, lo haremos encajar en el monoplaza. Ese es un enfoque muy diferente del que tenían en McLaren donde, además de la potencia, también pedían que fuera lo más pequeño posible".Lo que está claro es que Honda ha dado pasos adelante esta temporada. Los japoneses tomarán el relevo de Renault el próximo año junto a Red Bull, aunque los franceses defienden que tiene otro modo de trabajo. "Nosotros tenemos otro modo de hacer las cosas. Tenemos un plan. Estamos muy seguros de nuestra actualización para el próximo año. Queremos jugar a largo plazo", concluyó Abiteboul. Veremos si ese plan repercute en un buen rendimiento de Renault y McLaren para el próximo año y si la unión Red Bull - Honda es la que acaba mandando en la F1.