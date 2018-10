por GTO » 17 Octubre 2018, 15:20

SOLO 4 ASIENTOS LIBRESAsí queda, por ahora, la parrilla de Fórmula 1 de cara a la próxima temporadaInicio Noticias Así queda, por ahora, la parrilla de Fórmula 1 de cara a la próxima temporadaTras unas intensas semanas en el mercado de fichajes de la Fórmula 1, donde se han producido importantes salidas y llegadas de pilotos, así como algunos cambios de equipo, a estas alturas son muy pocos los asientos que quedan libres para 2019. Desde 'F1 al Día' repasamos la situación actual de la parrilla de F1 de cara a la próxima temporada.MercedesEl equipo de Brackley apuesta sobre seguro y volverá a contar en sus filas con Lewis Hamilton, que está a punto de alzarse con su quinto título Mundial, y Valtteri Bottas, quien encarará su tercera campaña con la escudería británica con el objetivo de ser un candidato potencial al Campeonato, algo que por ahora no ha logrado en sus primeros dos años.FerrariLos hombres de Maranello dicen adiós a la veteranía de Kimi Räikkönen para apostar por la juventud de uno de los pilotos con mayor futuro dentro de la categoría, Charles Leclerc. Asimismo, Sebastian Vettel repetirá en el equipo italiano en busca de su quinta corona. Veremos si su nuevo compañero de equipo se convierte en su "escudero" o es capaz de plantearle batalla.Los Ferrari, en SuzukaRed BullOtro equipo que apuesta por el futuro tras incorporar a sus filas a Pierre Gasly, que llegará para ocupar el asiento libre que deja Daniel Ricciardo. El francés compartirá garaje con Max Verstappen en una temporada en la que los hombres de Milton Keynes contarán con la novedad del motor Honda. Veremos si son capaces de dar un paso adelante y convertirse en candidatos al título.RenaultSin duda, una de las grandes sorpresas de este año ha sido el fichaje de Daniel Ricciardo por el equipo galo. El piloto australiano ha decidido decir adiós a Red Bull tras cinco años en sus filas y ahora llega a la escudería francesa con el objetivo de aportar su talento y experiencia y, por ende, ayudar a los de Enstone a evolucionar de cara a los próximos años. Compartirá garaje con el alemán Nico Hülkenberg, que conserva su asiento.Haas F1 TeamUna de las pocas escuderías que mantendrá su alineación en 2019. Kevin Magnussen y Romain Grosjean repetirán en sus monoplazas en una clara apuesta de continuidad por parte del equipo de Kannapolis. Habrá que esperar para ver si Haas F1 Team es capaz de potenciar en mayor medida su buen rendimiento y se posiciona como el cuarto mejor equipo de la parrilla.McLarenOtra de las grandes noticias de la temporada llegaba de la mano de la escudería británica, y es que Fernando Alonso pondrá fin a su etapa en la Fórmula 1 tras diecisiete años como integrante de la categoría. Su lugar lo ocupará su compatriota, Carlos Sainz, procedente de Renault. Tendrá como compañero a un debutante en la categoría, Lando Norris, actual piloto de Fórmula 2.Racing Point Force IndiaA estas alturas de la temporada, es el único equipo que aún no ha confirmado a ningún piloto. Todo parece indicar que Sergio Pérez continuará en la escudería de Silverstone, mientras que al otro lado del garaje es casi una realidad la llegada de Lance Stroll tras la adquisición de la escudería por parte de su padre. Por tanto, Esteban Ocon perdería su asiento, a pesar de estar completando una buena temporada. Recordemos que en estos momentos solo le separan cuatro puntos de su compañero en la Clasificación General.Los Force India, en SuzukaToro RossoTras el fichaje de Pierre Gasly por Red Bull y la llegada de Daniil Kvyat para cubrir su puesto, la escudería italiana aún no ha decidido qué hacer con su otro asiento. De momento, Brendon Hartley continúa siendo piloto del equipo de Faenza, pero su futuro es completamente incierto. Comienza a sonar con fuerza el nombre de Alexander Albon, que actualmente milita en la Fórmula 2.SauberLa escudería suiza aunará la próxima temporada experiencia y juventud en sus filas con las incorporaciones de Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi. Este gran paso supone una clara apuesta por parte de los hombres de Hinwil en su intento de dar un importante salto cualitativo en la zona media de la parrilla.WilliamsTras una nefasta temporada donde han sido incapaces de mostrar un ápice de competitividad, los hombres de Grove apuestan por una alienación renovada. Por un lado, contarán con la juventud de George Russell, mientras que al otro lado del garaje aún no hay nada decidido, aunque todo apunta a que finalmente Robert Kubica volverá a la Fórmula 1 como piloto titular. Así lo hace presagiar su reunión con la petrolera estatal de Polonia, Orlen, con quien intenta conseguir los apoyos económicos necesarios para optar a este asiento, que a día de hoy continúa ocupando Sergey Sirotkin.