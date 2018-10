por GTO » 17 Octubre 2018, 15:23

Leclerc: "Ferrari me echará si no soy lo suficientemente bueno"Charles Leclerc.El monesgasco entendería que sucediera algo así, pero asegura que sabe lidiar con la presión y que no va allí con intención de ser segundo piloto.En las 17 carreras que lleva disputadas en la Fórmula 1 ha demostrado con creces sus dotes al volante, pero no es solo eso lo que le hace ser un piloto destacado a Leclerc, también tiene muy bien ordenadas las ideas en su cabeza. Por eso, sabe a la perfección dónde se mete al haberse hecho con un asiento en Ferrari y lo que tiene que hacer para tener éxito allí. Al igual, que es plenamente consciente de las consecuencias que tendría fracasar en el equipo al que más miran y admiran en el automovilismo."Soy muy honesto, si el año que viene no soy lo suficientemente bueno, Ferrari me bajará del coche", asume con toda normalidad el monegasco en 'Beyond the Grid', el podcast oficial de 'F1.com'. Palabras que demuestran su entereza y que le sirven de estrategia para una cosa, apartarse la presión: "Eso sería completamente comprensible para mí. Así es como lo veo: si soy lo suficientemente bueno, merezco quedarme allí, si no lo soy, merezco que me echen; y creo que eso me quita mucha presión".Pilotar para la Scuderia ya es de por sí un reto de altura, pero hacerlo con un tetracampeón al lado como Vettel lo eleva aún más. Aunque Charles no va allí a ser su escudero: "En todos los equipos comienzas el año en igualdad de condiciones y luego, en un momento dado, uno de los pilotos está luchando por el campeonato y el otro no. Entonces, sí creo que es normal que el segundo piloto ayude al primero, algo que estoy listo para hacer si se da el caso. Pero aparte de eso, no creo que vaya allí para ser un segundo piloto".Cualquiera podría sentirse presionado al dar ese salto tras solo un año en el Mundial, hasta sería lo normal, pero Leclerc asegura lo contrario: "Creo que puedo manejar la presión porque tengo la mentalidad de no sentirla en absoluto. Sé que mucha gente dice que la presión en Ferrari está a otro nivel, pero mi mentalidad me permite soportarla toda. No pienso en lo que la gente espera de mí, lo único que hago es concentrarme en mí mismo e intentar dar el mejor rendimiento en la pista". No solo es tremendamente rápido, también muy inteligente.