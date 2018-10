por elmusiloco » Ayer, 08:57

Esta noticia me ha sacado una sonrisa. De niño me preguntaba como podía ser que una gran empresa como Coca Cola no estuviera en F1. Y si estuvieran marcas desconocidas como la de esos coches negros de Lotus. Nuevamente, cosa de niño. No conocía las marcas de cigarrillos pero sí las de estas bebidas extremadamente azucaradas. Y como suele suceder "mi sueño" se cumple cuando ya le he perdido el gusto (y el respeto) a esta bebida que de hecho evito completamente.