GP DE ESTADOS UNIDOS F1 2018McLaren descarta entrar en la IndyCar a tiempo completo en 2019Brown aparca su sueño, esgrime falta de preparación y preferencia por la F1Aparca para el invierno la decisión sobre las 500 Millas Indianápolis, que interesan a AlonsoZak Brown en Estados Unidos - SoyMotorZak Brown en Estados Unidos11MARTÍ MUÑOZ | 19 OCT 2018 - 21:26McLaren no tendrá un equipo propio en la IndyCar en la temporada 2019, pero no descarta nada de cara a las 500 Millas de Indianápolis, donde Fernando Alonso quiere competir para conseguir la triple corona del automovilismo. Así lo ha confirmado Zak Brown desde el Circuit of the Americas, donde este fin de semana se celebra el GP de Estados Unidos de Fórmula 1.Brown había alimentado durante meses la posibilidad de que McLaren desembarcase en la IndyCar con una escudería franquicia. El proyecto parecía cobrar sentido cuando se anunció que Alonso se retiraría de la categoría reina al final de esta temporada, pero al final todo ha quedado en nada.El estadounidense no descarta una incursión en el automovilismo americano, pero anticipa que, si se produce en 2019, ésta no será para disputar el calendario completo. Pospone la decisión para la postemporada, lo que sugiere que habrá que esperar un poquito más de lo previsto para conocer el futuro profesional de Alonso."Hemos tomado la decisión de no competir a tiempo completo en 2019. Sencillamente aún no estamos preparados y estamos centrados en la Fórmula 1, de modo que no haremos eso en 2019", ha declarado Brown en una rueda de prensa en Austin."Por lo que respecta a las 500 Millas de Indianápolis, es algo que todavía nos interesa. Será una decisión que tomaremos al final de la temporada. Fernando querría hacerlo. Ahora mismo estamos centrados en la Fórmula 1 y seguiremos así hasta que podamos tener un respiro".Es sabido que los accionistas de McLaren tenían más dudas que Brown sobre el proyecto IndyCar, aunque la oportunidad de capitalizar el gancho mediático de Alonso podía justificar el esfuerzo. El asturiano hizo un test en Barber a principios de septiembre, en previsión de un hipotético salto a América.Una de las categorías donde podría recalar Fernando es la Fórmula E. De hecho, ha trascendido que el ovetense ha recibido una oferta millonaria para pasarse a los monoplazas eléctricos. El tiempo dirá.